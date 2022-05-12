Miçotakis: ABD ile imzalanan anlaşma bize güvenlik garantisi veriyor

12 Mayıs 2022 Perşembe, 14:55

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması üzerine Yunan parlamentosunda milletvekilerine hitap etti.

Kiryakos Miçotakis, ABD ile yapılan anlaşmayı "sadece savunma ve diplomasiyi değil, aynı zamanda ekonomiyi ve enerjiyi de etkileyen bir anlaşma" olarak tanımladı.

Miçotakis, "Öncelikle, bu anlaşma önemlidir, çünkü Yunanistan'daki Amerikan varlığının her 5 yılda bir yenileneceğine ve her iki tarafın da gerekli gördüğü takdirde feshetme hakkına sahip olacağı açık taahhüdünü içerir. ABD, Yunanistan'daki ayak izini artırmaya karar verdi" dedi.

Miçotakis ayrıca, ABD ile iş birliği sürecinin Yunanistan'ın çıkarlarına hizmet ettiğini belirterek, "Bu anlaşma ikili bir protokol olmaktan çıkıyor ve komşularımızın her türlü çılgınlığı karşısında uluslararası meşruiyeti garanti eden ihtiyatlı bir Avrupa ve NATO ortağı olarak Yunanistan'a bir garanti haline geliyor" dedi.

'ABD, DOĞU AKDENİZ'DEKİ VARLIĞINI GENİŞLETİYOR'

Kiryakos Miçotakis, ABD'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını enerji nedeniyle genişlettiğini vurgulayarak, "Ülkemiz, ABD'nin daha geniş bölgedeki ana ortağı ve muhatabı haline geliyor. Avrupa kıtasında sıcak bir savaş ve küresel bir enerji kargaşası ile istikrarsız durumu hesaba katarsak Akdeniz'de hidrokarbon aramaları ön plana çıktı" diye konuştu.

Miçotakis, Türkiye ile birlikte NATO'nun güneydoğu kanadında yer aldıklarını ve Yunanistan'ın coğrafi konumu gereği 'Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'de söz sahibi olabileceğini' sözlerine ekledi.