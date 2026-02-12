Miçotakis–Erdoğan zirvesi Atina'da nasıl yankılandı?

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Ankara’da gerçekleştirilen 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gerapetritis, görüşmenin Yunan diplomasisinin Türkiye ile açık iletişim kanalları oluşturma stratejisinin parçası olduğunu belirtti.

Devlet televizyonu ERT’ye konuşan Gerapetritis, son üç yıldır sürdürülen yaklaşımın amacının “işlevsel ve kurallara dayalı bir ilişki” geliştirmek olduğunu ifade etti.

Gerapetritis, Yunanistan ile Türkiye arasındaki diyaloğun iki düzeyde yürüdüğünü söyledi.

Buna göre, güven artırıcı önlemler ve “pozitif gündem” başlıklarında ilerleme kaydedildiğini belirten Bakan, bunun iki ülke ilişkilerini “iyi komşuluk” çerçevesine yaklaştırdığını dile getirdi.

Ancak yüksek siyasete ilişkin başlıklarda temel sorunların varlığını koruduğunu vurgulayan Gerapetritis, “Bu meselelerin sihirli bir şekilde ortadan kalkmasını beklemiyorduk” dedi. Tarafların anlaşmazlıkları konuşabiliyor olmasının da başlı başına bir kazanım olduğunu savundu.

“EGEMENLİK KONULARI DİYALOG DIŞIDIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “hiçbir sorunun çözümsüz olmadığı” yönündeki açıklamasına da değinen Gerapetritis, Atina’nın pozisyonunu yineledi.

Yunanistan’a göre iki ülke arasındaki tek temel uyuşmazlık başlığının deniz yetki alanlarının, yani kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgenin (MEB) sınırlandırılması olduğunu ifade eden Gerapetritis, bu konunun uluslararası yargıya taşınabileceğini söyledi.

Bunun dışında kalan başlıkların egemenlik meselesi olduğunu belirten Gerapetritis, “Egemenlik konuları diyalog dışıdır” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın sorunların uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiğine ilişkin sözlerini ise “önemli bir vurgu” olarak nitelendirdi.

“GERİLİMİ DÜŞÜREN BİR İLİŞKİ ÖNEMLİ”

Bakan Gerapetritis, mevcut jeopolitik ortamda gerilimi azaltan bir ilişki zemininin korunmasının kritik olduğunu kaydetti.

Son dönemde Ege’de hava sahası ihlallerinin neredeyse sıfırlandığını belirten Gerapetritis, düzensiz göç akınlarında da geçen yıla kıyasla yüzde 60 oranında azalma yaşandığını söyledi.

Bu sürecin “herhangi bir egemenlik tavizi olmadan” yürütüldüğünü savunan Bakan, geçmişte yaşanan krizlerin iletişim kanalları sayesinde hızlı şekilde kontrol altına alınabildiğini ifade etti.

YENİ ULAŞIM HATLARI GÜNDEMDE

Görüşmede ekonomik ve ulaştırma alanında da başlıkların ele alındığını belirten Gerapetritis, İzmir–Selanik arasında deniz hattı kurulmasının ve bazı Ege adalarında ara duraklar oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Ayrıca Atina–Ankara arasında doğrudan uçuşların artırılmasının da gündemde olduğunu belirten Gerapetritis, “İnsanların birbirine daha yakın olması önemlidir” değerlendirmesinde bulundu.

Gerapetritis, Atina’nın Türkiye ile “normalleşmiş ve kriz üretmeyen” bir ilişki sürdürme hedefini koruduğunu sözlerine ekledi.