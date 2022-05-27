Miçotakis: Hukuk dışı ve çağ dışı tutum sergileyenlerle, diyalog başlatamayız

27 Mayıs 2022 Cuma, 15:42

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bakanlar Kurulu toplantısında son dönemde gerilen Yunanistan-Türkiye ilişkileri üzerine açıklamalarda bulundu.

Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik tutumunu değerlendirerek, "uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı yaklaşımlara her zaman açık olduklarını" dile getirdi.

Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere değinerek, "Güçlü bir Yunanistan bazılarını rahatsız ediyor. Komşumuzun asilliklerini kabul ediyoruz. Bize meydan okudukları sürece mimleniyorlar. Coğrafyanın bizi yan yana istediğini defalarca söyledik ama onlar önümüzde durmayı seçtiler. Uluslararası hukuka, Avrupa'ya ve NATO'ya karşı durmayı seçiyorlar" dedi.

'KIŞKIRTMALARA VE TUZAKLARA GELMEYECEĞİZ'

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın Türkiye ile yaşadığı sorunları uluslararası alana taşıyacaklarını belirterek, "(Türkiye) Eylemleri, uluslararası alanda kamuoyuna açıklayacağız. Egemenlik haklarımızı savunuyoruz ve bundan taviz vermeyeceğiz. Hukuk dışı eylemlerde bulunan ve çağ dışı tutum sergileyenlerle, diyalog başlatmak için hiçbir nedenimiz yok" diye konuştu.

Miçotakis, ülkesinin kışkırtmalara ve tuzaklara gelmeyeceğini, uluslararası hukuk temelinde hareket edeceğini sözlerine ekledi.

'İTTİFAKLARIMIZI HAREKETE GEÇİRİYORUZ'

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, Yunanistan'ın, Türkiye'nin tutumlarına yönelik "üç yönlü bir strateji" izlediğini duyurdu.

Miltiadis Varvitsiotis, Türkiye'nin tutumuna sakinlikle, ciddiyetle ve sorumlulukla karşı çıktıklarını ifade ederek, "ABD ve Fransa gibi sahip olduğumuz tüm güçlü ittifakları harekete geçiriyoruz ve Yunan topraklarını ve egemenliğini koruyan silahlanma programımıza devam ediyoruz" dedi.

Varvitsiotis, Yunanistan'ın BM'e gönderdiği adalarla ilgili mektubun Türkiye'de tansiyonu artırdığını öne sürdü.

Varvitsiotis ayrıca, "Yunanistan, Türkiye'nin adalara yönelik politikalarına engel olmak amacıyla tüm adalarını koruyor" diye konuştu.