Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 10'uncu gün: Mehmet Murat Çalık savunmasına başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107 kişinin tutuklu yargılandığı, 402 sanıklı İBB davasında 10'uncu celse bugün başladı.

Duruşmada dün savunma yapan tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukat sorgusu bugün devam etti. Saat 12:30 sularında verilen aranın ardından tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın savunma yapması bekleniyor. Duruşmayı Çalık'ın annesi Gülseren Çalık da mahkeme salonunda takip ediyor.

14:40 | "ATTIĞIMIZ HER ADIMDA ŞEHİRCİLİK VE KAMU YARARI VAR"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, savunmasının ilk kısmında eğitim hayatını, Trabzon’dan İstanbul’a geliş sürecini ve Beylikdüzü Belediyesi’ndeki görev sürecini anlattı. Çalık şöyle konuştu:

“İTÜ’den mezun olduktan sonra, 1997 yılında planlama ofisimizi Trabzon’da açtık. Trabzon’da bir yıl faaliyet gösterdikten sonra bir belediyenin kapsamlı işini yapmak için ofisimizi İstanbul’a taşıdık. En çok da bu taşınma işine anacığım üzülmüştür.”

“Şahsıma ‘Beylikdüzü'nün planlarını yapan meslek insanı’ payesi versem emin olun abartmış olmam çünkü 29 yıllık meslek hayatımın 28 yılını Beylikdüzü'ne adadım. Sayın Başkan, bir şehir plancısına ‘Hayaliniz nedir?’ diye sorsanız, ki benden önce savunma yapan Resul Emrah Başkan da meslektaşımız, arkadaşımız, emin olun bir kenti yönetmeyi arzu eder. Tabii bu mahkemelerden sonra aynı şeyi söylerler mi, ondan tam emin olamıyorum.

Bugün burada yalnızca yargılanan bir kişi olarak değil, Beylikdüzü'ne yaklaşık 30 yıldır hizmet etmiş ama bu 30 yılın 6 yılında da belediye başkanlığı yapmış bir belediye başkanı olarak bulunuyorum ve vicdanım çok rahat. 2014'ten bugüne attığımız her adımda şehircilik ilkeleri ve kamu yararı var.

İşe başladığımızda söylediğim ilk şey, ‘emekçilerin maaşını aksatmayın, beslenme saatini aksatmayın, bir de çevre temizlik konularına hassasiyet gösterin’ oldu. En büyük projem de beslenme saati projesi. Bazıları için çok anlam ifade etmeyebilir ama biz 5 yıldır gıda paketleri gönderiyoruz. 800 bin paket gönderdik. Paketlerdeki kuruyemişler için Beylikdüzü Belediyesi’nin tek kuruşunu harcamadım. Sizden de bu hassasiyetle bakmanızı istiyorum. Yaptıklarımızla menfaat mi elde ediyoruz yoksa yaptıklarımız kamuya menfaat şeklinde mi dönüyor?”

14:00 | MURAT ÇALIK'IN SAVUNMASI BAŞLADI

Duruşmaya verilen aranın ardından, celse Mehmet Murat Çalık'ın savunması başladı. Çalık savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın heyet, şu an huzurda bulunan tüm heyeti saygıyla selamlıyorum. Avukatlarımız burada. Herkesin geçmiş bayramını tebrik ediyor, kutluyorum. Umarım bundan sonraki bayramlarımızı özgürce ve hep birlikte geçiririz. Bu temenniyle savunmama başlamak istiyorum.

Sayın Başkan, saygıdeğer heyet üyeleri; sizlerin de vakıf olduğu üzere iddianamede, Beylikdüzü Belediye Başkanı olmadan önceki döneme ilişkin faaliyetlerim Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmiş ve birden fazla suç işlediğim ileri sürülmüştür. Ana hatlarıyla, Ekrem İmamoğlu’nun kurucusu ve lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne üye olduğum, hatta diğer üyelerden farklı olarak doğrudan kendisine bağlı hareket ettiğim iddia edilmektedir.

Soruşturma aşamasında irtikap suçuyla suçlanırken, iddianamede bundan vazgeçilmiş; yalnızca rüşvet suçuna ilişkin yedi ayrı vaka tarafıma isnat edilmiştir. Bugün bu isnatlara ayrıntılı şekilde cevap vereceğim.

Ancak, kanunla kurulmuş, meşru ve denetime açık bir kamu kurumu olan belediyelerin suç örgütü olarak gösterilmesinin son derece ağır olduğunu ifade ederek sözlerime başlamak isterim. Elbette konu hukuki yönleriyle değerlendirilecektir. Ancak benim vardığım sonuç nettir: Ortada herhangi bir suç örgütü yoktur.

Dört bin sayfalık iddianamede, Sayın Başkan, tarafımla ilgili tek bir telefon kaydı yoktur. Teknik takip yoktur, gizli tanık beyanı yoktur. Elde ettiğim iddia edilen somut bir menfaatten dahi bahsedilememesi, örgütlü suç isnadının temelsiz olduğunu göstermektedir."

ŞANLIOĞLU'NUN SAVUNMASININ İKİNCİ KISMI

Resul Emrah Şahan'ın avukatı Şanlıoğlu, İBB iddianamesinde Şahan’ın yer aldığı 13.eylem ve 38–45. eylemlere ilişkin savunmasında, Şahan hakkında ileri sürülen irtikap ve rüşvet suçlamalarının somut delile değil, çelişkili tanık beyanlarına dayandığını belirtti. Şanlıoğlu “Müvekkilin görev alanına girmeyen konularda suç isnadı hukuken mümkün değildir” diye konuştu.

Eylemlerde yer alan DAP, Profilo AVM ve Torun Center dosyalarında süreçlerin mevzuata uygun ilerlediğini savunan Şanlıoğlu, isnat edilen birçok işlemde Şahan’ın yetkili olmadığını vurgulayarak, “Belediye tüm yazışmalara bir ay içinde yanıt vermiştir. Buna rağmen bu yazışmalar, ‘iş zorlaştırma’ çabası olarak sunulmaktadır.

Belediyeye yapılan bağışlarla ilgili suçlamalara da değinen Şanlıoğlu, belediyeye yapılan resmi ve şartsız bağışlara dikkat çekerek “Muhtemelen ‘belediyeye yaptığımız bağışlar başımızı ağrıtır’ endişesiyle veya bir başka sanık avukatının yönlendirmesiyle bu beyanlar verilmiştir. Resmi kayıtlara giren şartsız bağış, rüşvet olarak nitelendirilemez”ifadelerini kullandı.

Plan değişikliği iddialarıa dayanan 43, 44 ve 45. Eylemlerde suçlamaların tek bir kişinin beyanına dayandığını ve hukuken mümkün olmayan işlemler üzerinden kurulduğunu belirten Şanlıoğlu, “Tek bir kişinin beyanıyla, yetki dışı ve hatta kanunen yasak işlemler suçlama konusu yapılıyor” dedi. Şanlıoğlu, savunmasının sonunda ise “Dosyanın tamamına bakıldığında durum şudur: Ortada bir beyan var ama muhtelif delil yok; iki iddia var ama hukuki temellendirme yok; üç kurgu var ama maddi gerçek yok. Yani ‘üç var, üç yok’ şeklinde özetlenebilecek bir iddianame ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

12:30 | BİR SAATLİK ARA VERİLDİ

İBB davasına bir saatlik ara verildi. Resul Emrah Şahan’ın avukatı Doğa Şanlıoğlu, tam 2 saatlik savunmasını tamamladıktan sonra mahkeme başkanı ara verme kararı aldı.

Aradan sonra Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın savunma yapması bekleniyor.

11:20 | 9 EYLEMLE İLGİLİ TEK TEK SAVUNMA

Şahan’ın avukatı Doğa Şanlıoğlu’nun savunmasından önce İmamoğlu’nun avukatlarından Fikret İlkiz, Şahan’a yönelttiği sorularda tutuklama gününe ilişkin ayrıntıları gündeme getirdi.

İlkiz’in sorusu üzerine Şahan, ‘kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında sulh ceza hâkimliği önünde sorgulanırken tek başına bulunduğunu ve kararın kendisine bu şekilde tebliğ edildiğini ifade etti. İlkiz ise saat ve dosya numarasına kadar detaylandırdığı tutuklama kararının dört şüpheliyi kapsadığını belirterek aynı tutanakta Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan’ın da yer aldığını vurguladı.

İlkiz, Şahan’ın hâkim karşısına tek başına çıktığını ancak daha sonra düzenlenen karar metninde diğer isimlerle birlikte yargılanmış gibi tutanaklara geçirildiğini kaydetti.

Daha sonra Şahan’ın avukatı Doğa Şanlıoğlu, savunmasına başladı.

“Rüşvet iddiası ortada olmasına rağmen, sanıkların görevleri ve meslekleri araştırılmamış. Kamu görevlisi olmayan kişiler irtikap suçunun faili olamaz ancak iddianamede bu yapılmış. Ayrıca iddianamede herkes fail ama ‘azmettiren’ hiç kimse yok. Ancak dört kez ahtapot ifadesi kullanılmış. Sorun niyete ilişkin.”

“Hiçbir şüpheli ve tanığa müvekkilim Şahan ile ilgili bir soru sorulmamış. Başlangıç şüphesi dahil bulunmuyor. Müvekkilimin tutukluluğunun devam ettirilmesi için bu suçlardan soruşturulması ihtiyacı; "kent uzlaşısı" istinadı nedeniyle tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı'nın 14 Temmuz 2025 tarihindeki tahliyesiyle gündeme gelmiştir. Bu tarihin altını çiziyorum; zira terörle ilişkilendirme süreci hukuken temelden yoksun kalınca, müvekkilin tutukluluğunu sürdürebilmek için üyelik, rüşvet ve irtikap suçlamalarını temellendirecek ‘delil’ aranmaya başlanmıştır.”

“Soruşturma makamı da ortada bir örgüt olmadığını bilmesine rağmen neden böyle bir kurgu düzenlemiştir? Birbirine benzemeyen bu kadar iddiayı ve sanığı tek çatı altında toplayarak adil bir hükme varmak mümkün değildir”

Şanlıoğlu, daha sonra Şahan’ın suçlandığı 9 eylemle ilgili tek tek savunma yapmaya başladı.

10:30 | BUĞRA GÖKCE'NİN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

İBB davasında 10'uncu celse başladı.

Duruşma başlamadan önce, tutuklulardan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce’nin doğum günü olması sebebiyle salonda “İyi ki doğdun” sesleri yükseldi. Ekrem İmamoğlu da Gökce’ye sarılarak doğum gününü kutladı.

Mahkeme Başkanı, duruşma başında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a, suçlandığı 39.eylemle ilgili bir ek savunma yapıp yapmak istemediğini sordu. Şahan, gerek duymadığını söyledi.

Eylem 39’da, Mecidiyeköy’deki Profilo AVM arazisine ilişkin suçlamalarda ise iddianamedeki anlatımla gerçeklerin örtüşmediğini savunan Şahan, dün yaptığı konuşmasında, dosyada somut bir para alışverişine dair bulgu olmadığını söyledi. Asıl meselenin yaklaşık 520 milyon TL değerindeki bir kamu arazisi olduğunu belirterek, bu alanın plan kararlarına uygun şekilde korunması konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Şahan’ın avukatlarından Doğa Şanlıoğlu, savunmasına başladı.

9'UNCU CELSEDE NELER YAŞANDI?

İBB davasının 9'uncu celsesi dün yine Silivri'de görüldü. Dünkü duruşmada tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan savunma yaptı. İBB iddianamesinde, 5’i "yalnızca beyanlara" dayanan 9 farklı eylemde suçlanan Resul Emrah Şahan, savunmasının devamında hakkındaki suçlamalara eylem bazında cevap verdi.

İlk olarak “Eylem 13” başlığı altında değerlendirilen ve CHP’ye kapatma davasında da ismi geçen “İBB Hanem” uygulamasına değinen Şahan, söz konusu projenin hiçbir zaman hayata geçirilmediğini belirtti. Buna rağmen kendisinin ve çalışma arkadaşlarının bu uygulama üzerinden suçlandığını belirten Şahan, “Hayata geçmemiş bir uygulamadan dolayı yargılanıyoruz” dedi.

Eylem 38’de geçen ve “Nişantaşı Koru” olarak bilinen alanla ilgili suçlamalara da değinen Şahan, söz konusu arazinin uzun yıllar kamu kullanımında olduğunu ve deprem toplanma alanı işlevi gördüğünü hatırlattı. 2018’de bakanlık tarafından yapılan plan değişikliğiyle alanın konut ve ticaret imarına açıldığını belirten Şahan, bu süreçte yüksek gelirli bir projeye dönüştürüldüğünü söyledi. Projede “balkon havuzları” gibi unsurların emsal dışı sayılması taleplerine de dikkat çeken Şahan, “Asıl zorlamayı ben değil, onlar bana yaptı” diyerek eylemde kendisine yöneltilen “icbar” suçlamasını reddetti.

Mahkeme Başkanı ise dünkü duruşma öncesi CHP'li 5 vekilin salona girişini yasakladı. Mahkeme Başkanı'nın sözlü talimatıyla yasaklanan CHP'li vekiller şöyle sıralandı: Ali Mahir Başarır, Mahmut Tanal, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Bahadır Erdem.

ÇALIK, SAĞLIK SORUNLARI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Bugün savunma yapması beklenen ve iki kez kanser hastalığı atlatan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinde 20 kilo kaybetmişti.

Çalık, tutuklu yargılanması süresince birkaç kez ameliyata alınmıştı. Çalık hakkında kötüleşen sağlık durumu nedeni ile başvurulan tahliye talepleri ise reddedilmişti.