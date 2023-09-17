Miçotakis, hükümet planlarını açıkladı: Selden etkilenen bölgelere destek verilecek

Yayınlanma: 17.09.2023 - 09:43

Güncelleme: 17.09.2023 - 09:43

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bu yıl 87'ncisi düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı'ndaki konuşmasında önceki yılın değerlendirmesini ve bir sonraki yıl için hükûmet planlarını aktararak son iki ayda ülke tarihinin en büyük yangın ve sel felaketlerinin yaşandığını işaret etti.

Miçotakis, sel felaketinden etkilenen bölgelerde işletmeler, çiftçiler, hayvan besicilerin desteklenmesi ve altyapının yenilenmesi gerektiğini belirterek bunun için Avrupa Birliği'nden (AB) destek talep ettiğini hatırlattı.

İklim kriziyle mücadelenin önemine değinen Miçotakis, evlerini doğal afetlere karşı sigortalatanların emlak vergisi ödemelerinde yüzde 10 indirim sağlanacağını duyurdu.

Miçotakis, tüm mal varlıklarının, evlerin, iş yerlerinin, üretim tesislerinin de doğal afetlere karşı mecburi şekilde sigortalanması için kamuoyunda tartışmaların başlatılacağını belirtti.

Doğal afetlerde halkın uğradığı zararın telafisi için 300 milyon avroluk bir bütçe ayrıldığını kaydeden Miçotakis, 2024'te bu miktarın 600 milyon avroya çıkarılacağını aktardı.

Miçotakis, aradaki farkın ise otellerdeki konaklamalarda alınan günlük bir avroluk özel verginin 6 avroya çıkarılmasıyla temin edileceğini dile getirdi.

Yunanistan'ın, Silahlı Kuvvetlere gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 3'ünü harcadığına dikkat çeken Miçotakis, bundan sonra Silahlı Kuvvetlerin doğal afetlere müdahale için daha aktif rol oynayacağını kaydetti.

Miçotakis gelecek yıl memur ve emekli maaşları ile asgari ücrette artış sözü verdi.

Vergi kaçırmanın önüne geçmek için daha çok tedbir alınacağını belirten Miçotakis, emlak alım satımlarında nakit ödemenin de yasaklanacağını ve sadece banka üzerinden ödeme yapılacağını vurguladı.

Miçotakis, orman yangınları ile mücadelede yangının tespiti için, sıcaklık sensörleri ile insansız hava araçları kullanılacağını, orman çalışanları ve itfaiyeci sayısının da artırılacağını duyurdu.