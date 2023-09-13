Yunanistan, Almanya'ya çağrı yaptı: Türkiye ile göç konusunda varılacak yeni bir anlaşmanın anahtarı

Yayınlanma: 13.09.2023 - 10:11

Güncelleme: 13.09.2023 - 10:11

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Kairidis, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte Türkiye'ye yönelik çarpıcı mesajlar gönderdi.

Dimitris Kairidis, Almanya'nın düzensiz göç konusunda "yeni bir anlaşmayı müzakere etmek, göç dalgasını kontrol etmek, kazaları önlemek ve kaçakçı ağlarını çökertmek için Türkiye üzerindeki etkisini kullanması" çağrısında bulundu.

Ege Denizi'ndeki Yunan adalarına yasadışı göç akışını değerlendiren Kairidis, şunları kaydetti:

"Pandemiyi takip eden uluslararası çalkantılar da dahil olmak üzere pek çok şeyle ilgisi var. Sahel'de büyük bir huzursuzluk, iç savaşlar ve Rusya'nın işgali ve Ukrayna'daki savaşın bir sonucu olarak gıda fiyatlarında keskin bir artış yaşıyoruz. Sonuç olarak Sahra altı Afrika'ya büyük göç hareketleri var. Ayrıca, Türkiye'de devam eden bir ekonomik kriz var ve bu da Türk kamuoyunu daha önce hiç görmediğimiz bir şekilde göçmenlere karşı çevirdi. Erdoğan, Suriyelilerin İstanbul'dan tahliyesini emretti ve birçoğu Batı'ya gidiyor."

"TÜRKİYE, DÜZENSİZ GÖÇ İÇİN DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ULUSLARARASI MERKEZİ HALİNE GELDİ"

Türkiye'nin, "AB ile yaptığı anlaşmaları uygulamadığını" ve "Pandemi bahanesiyle Şubat 2020'den bu yana tüm geri göndermeleri durdurduğunu" öne süren Kairidis, "Türkiye ile göç başta olmak üzere her alanda daha iyi bir işbirliği için sabırsızlanıyoruz. Düzensiz göç gibi büyük bir sorunla birlikte çok daha iyi mücadele edebileceğimize inancım tamdır. Türkiye'nin çok sayıda mülteci ve göçmene ev sahipliği yaptığının tamamen farkındayım" dedi.

Kairidis, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye, düzensiz göç için dünyanın en önemli uluslararası merkezi haline geldi. Türk Hava Yolları'nın ucuz biletleri sayesinde üçüncü ülke vatandaşları için Türkiye'ye vizesiz ya da çok rahat vize koşullarıyla uçmak çok kolay. Böylece İstanbul Havalimanı'ndan ya kara yoluyla ya da Yunanistan sınırından deniz yoluyla Avrupa'ya geçiyorlar. Türkiye'yi bunun çok yıkıcı ve tamamen ters etki yaratan bir durum olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz. Türkiye ile işbirliğini nasıl kolaylaştırabileceğimizi araştırmak üzere hem Avrupa Komisyonu hem de Alman hükümeti de dâhil olmak üzere Avrupalı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Hiç şüphe yok ki Yunanistan'a yönelik birinci göç dalgası, Almanya'da olduğu gibi kolayca kuzeye yönelik ikinci göç dalgasına dönüşebilir."

"ALMANYA'NIN, TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÖNEMLİ"

Almanya'nın, Türkiye üzerindeki "etkisinin" önemli olduğunu belirten Kairidis, "Almanya'nın Avrupa'daki en büyük oyuncu olduğunu ve Türkiye ile yakın ve çeşitli ilişkileri olduğunu hepimiz biliyoruz. Türklerin, Avrupa'da Almanya ile konuşmayı, diğer ülkelerle konuşmaktan daha çok tercih ettiklerini de biliyoruz. Berlin'in bu nüfuzunu herkesin yararına olacak şekilde, Türkiye'nin Batı ve Avrupa ile ilişkilerini yeniden inşa etmeyi amaçlayan dürüst bir anlaşmayı Türkiye ile müzakere etmek için kullanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kairidis, "Bu, Türkiye de dahil olmak üzere herkes için faydalı olacaktır. Ve bu her yöne bir mesajdır. Türkiye düzensiz göç açısından kilit bir ülke. Doğu Akdeniz rotasını kontrol ettiği için herkesi etkiliyor. Yeni bir anlaşmayla ilerlemek gerekiyor ve Alman hükümetinin desteği küçümsenemez" diye ekledi.