Miçotakis: Mavi Vatan, Türkiye'deki tüm partilerin DNA'sına işlemiş

Yayınlanma: 11.05.2023 - 09:46

Güncelleme: 11.05.2023 - 09:47

Yunan Parlamentosu'nda grubu bulunan partilerin liderleri, Yunan Devlet Televizyonu ERT'teki canlı yayında ekonomi, sağlık ve eğitim sistemleri, savunma, göç meselesi gibi çok sayıda konuyu ele alırken, dış politika ve savunma için de değerlendirmede bulundu.

Yunanistan Başbakanı ve iktidar partisi Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın silahlanma programına dikkat çekerek, "İyi düşünülmüş bir dizi silahlanma programıyla bütçe kurallarından sapmadan silahlı kuvvetleri güçlendirdik. Bu nedenle 2022'de faiz dışı fazla elde ettik ve bu yıl da bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın "güçlü ittifaklar" kurduğunu savunan Miçotakis, "Yunanistan ve Türkiye arasındaki Kongre dengesi bizim lehimize değişti. Muhalefet liderinin silah programlarının devam edeceğini söylemesinden memnuniyet duyuyorum. Bu programlar herhangi bir yeniden müzakereye tabi değildir" dedi.

"TÜRK HALKININ KARARINA SAYGI DUYACAĞIZ"

Miçotakis, Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimleri yakından takip ettiklerini dile getirerek, "Türk halkının kararına saygı duyacağız ve kimi seçerlerse onunla konuşmaya hazırım" diye konuştu.

Miçotakis, "Mavi Vatan doktrini ile ifade edilen Türk revizyonizmi, tüm Türk partilerinin DNA'sına sistematik olarak işlemiştir. Aramızdaki tek fark olan deniz alanlarının sınırlandırılması konusunu görüşmeye her zaman hazırım. Güçlü caydırıcılık, güçlü ittifaklar politikası devam etmelidir" diye ekledi.