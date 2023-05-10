Politico: Türkiye'deki seçimler Yunanistan'ın migrenini azdırdı

Yayınlanma: 10.05.2023 - 10:54

Güncelleme: 10.05.2023 - 11:01

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Politico'da, Türkiye'de yaklaşan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin "Türkiye'deki seçimler Yunanistan'ın migrenini azdırdı" başlıklı bir haber yer aldı.

Haberde, "Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'dan daha yumuşak bir tonda konuşsa da Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki stratejik 'kırmızı çizgileri' sorun olmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın, Tükiye'deki seçimleri takip eden "en yakın gözlemci ülkeler" arasında olduğu belirtilen haberde, "Yunanlılar, kim kazanırsa kazansın, oylamadan sonra Ege Denizi'nin karşısındaki eski düşmanla -ama NATO üyesi dostla- her şeyin güllük gülistanlık olacağına dair çok az hayalleri var" denildi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmesi halinde Yunanistan ile ilişkilerde "kesinlikle daha kolay bir diplomatik ortak" olacağı savunulan haberde, "Ancak, birçok kişi onun içerikten ziyade tarzda bir değişiklik sunabileceğini belirtiyor. Deniz sınırları, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları ve Kıbrıs gibi büyük bölgesel sorunlar söz konusu olduğunda Türkiye'nin temel stratejik öncelikleri muhtemelen değişmez kalmaya devam edecek" ifadeleri yer aldı.

"MAVİ VATAN, YUNANİSTAN'A TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Politico, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in OPEN TV kanalında söylediği sözleri hatırlattı.

Miçotakis'e Türkiye'de iktida değişse bile Yunanistan ile ilişkilerde "toptan bir değişim beklentisinin çok az" olduğunu söyleyerek, "Türkiye'deki yıkıcı depremlerin ardından ilişkilerdeki göreceli iyileşmeyi memnuniyetle karşılıyorum, ancak hiçbir yanılsamam yok. Türk politikası bir gecede değişmeyecek" demişti.

Miçotakis, Türkiye'nin "mavi vatan" stratejisini eleştirerek, "Mavi vatan son yıllarda Türk yayılmacılığının yapı taşlarından biri oldu ve anavatanımıza potansiyel bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullanmıştı.

"MAVİ VATAN, KEMALİSTLERİN İCADI"

Politico'ya konuşan Küresel İlişkiler Enstitüsü Direktörü ve Yunanistan'daki Amerikan Koleji'nde uluslararası ilişkiler profesörü olan Constantinos Filis, Türkiye'deki seçimlerde "rakipler arasında belirgin bir üslup farkı olduğunu, ancak Ege Denizi'nin güvenliği gibi temel bir konuda tutumlarının çok farklı olmayacağını" dile getirdi.

Filis, "Mavi vatan doktrini Kemalistlerin bir icadıydı ve Yunan adalarının askerden arındırılması meselesi de öyle. Erdoğan çıtayı bu kadar yükseltmişken, Kılıçdaroğlu'nun söylemini değiştirmesinin ne kadar kolay olacağını bilmiyorum" dedi.

Filis, Yunanistan'ın Batılı müttefiklerinden gelecek önerileri beklemek yerine kendi yol haritasını hazırlaması, Türkiye ve Batı'ya bölgenin geleceğini nasıl algıladığını ve Türkiye ile anlamlı müzakerelerin nasıl yapılabileceğini sunması gerektiğini söyledi.

Filis ayrıca, "(AB-Türkiye) gümrük birliği görüşmeleri yakında yeniden başlayacak ve Avrupa'nın önemsemek için pek çok nedeni olduğu bir bölgede istikrar ve düzenin yeniden tesis edilmesinden kazançlı çıkacağı konusunda Fransız ve Almanları ikna etmek Yunanistan'a düşüyor: Göç, enerji ya da Libya gibi başarısız devletlerin geleceği gibi" dedi.

GKRY, SEÇİM SONRASINA İŞARET ETTİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Politico'ya verdiği demeçte Türkiye'deki seçimlerin ardından Kıbrıs'ın "yeniden birleştirilmesine yönelik görüşmelerin yeniden canlanacağı" öngörüsünde bulundu.

Ancak Hristodulidis, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kıbrıs'a yaklaşımlarında "büyük bir farklılık olacağını düşünmediğini" belirterek, "Türkiye'nin zaman içinde Kıbrıs sorununa yönelik tutumu ve yaklaşımı, ülkedeki hükümet değişikliklerinden etkilenmez" diye konuştu.