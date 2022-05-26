Miçotakis: Türkiye'nin eylemlerini uluslararası alana taşıyacağız

Yunanistan, Türkiye ile her zaman iletişim kanallarını açık tutacaklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2022 Perşembe, 11:50
Miçotakis: Türkiye'nin eylemlerini uluslararası alana taşıyacağız
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Türkiye ile ilişkiler üzerine açıklamalarda bulundu.

Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile komşu olduklarını hatırlatarak, her zaman iletişim kanallarını açık tutacaklarını, iletişimi kesen tarafın Yunanistan olmayacağını dile getirdi.

Miçotakis, "Erdoğan, Yunanistan'ın Türkiye'nin politikalarına riayet edeceğine inanıyorsa yanılıyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN OLUMSUZ EYLEMLERİNİ ULUSLARARASI ALANA TAŞIYACAĞIZ'

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın karşı karşıya olduğu zorlukları küresel alana da taşıyacaklarını belirterek, "Erdoğan, Yunanistan'ın egemenliğini ve egemenlik haklarımızı savunmayacağımı veya Türkiye'nin eylemlerini 'uluslararasılaştırmayacağımı' düşünüyorsa, yanlış bir izlenime sahip olur" dedi.

Miçotakis, 'Türk savaş uçaklarının Yunanistan'ın egemenliği altındaki bölgelerde uçtuğunu' iddia ederek, "Türkiye, tavrını değiştirene kadar bu konuyu fırsat buldukça gündeme getireceğim" dedi.


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