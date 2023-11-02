Miçotakis'ten İsrail çıkışı: Saldırıları orantısız buldu

Yayınlanma: 02.11.2023 - 08:37

Güncelleme: 02.11.2023 - 08:38

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın ilk andan itibaren kendini savunma hakkını desteklediği İsrail'in, bunu yaparken uluslararası hukuk ve uluslararası insan haklarını da göz önünde bulundurması gerektiğini kaydetti.

Miçotakis, Yunanistan'ın, Gazze'de insani koridorlar açılması ve çatışmalara "insani ara verilmesi" yönündeki görüşlerini yineledi.

Basın kuruluşlarının Gazze'den geçtiği görüntülerin trajik olduğuna işaret eden Miçotakis, "Açıkça söylüyorum, İsrail'in, uğradığı saldırıya tepki olarak mantıklı kabul edilebilecek sınırların çok ötesinde bir boyuta ulaşan saldırısı yüzünden binlerce insan, çocuk hayatını kaybediyor" ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın, Filistin sorununa iki devletli siyasi çözüm görüşünde ısrarlı olduğunu vurgulayan Miçotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısına karşı Yunanistan'ın çekimser oy kullanmasının nedeninin, tasarının "dengeli" olmaması ve Yunanistan'ın ulusal çıkarlarıyla örtüşmemesi olduğunu savundu.