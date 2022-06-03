Microsoft duyurdu: Lübnan'dan, İsrail'e yönelik siber saldırıları durdurduk

03 Haziran 2022 Cuma, 16:26

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Lübnan merkezli bilgisayar korsanı grubun, İsrail'deki savunma sanayi ve finans sektöründen firmaların da yer aldığı bazı şirketlere yönelik siber saldırı girişimlerini önlediğini duyurdu.

Şirket, yaptığı yazılı açıklamayla, bulut dosya sistemindeki 20 hesabı, İsrail'de aralarında finans, savunma sanayinin de bulunduğu bazı şirketlere siber saldırı düzenlediği gerekçesiyle durdurduğunu bildirdi.

Microsoft sanal güvenlik birimi, Lübnan merkezli "Polonium" isimli bilgisayar korsanı grubunun, İsrail'e yönelik saldırılarda rol oynadığına ilişkin izler bulduğunu duyurdu.

'İRAN'LI GRUPLARIN TAKTİKLERİNE BENZER ADIMLAR VAR'

Söz konusu grubun, İran merkezli bilgisayar korsanı gruplarla benzer taktikler kullanması nedeniyle İran makamlarıyla iş birliği yaptığına ilişkin işaretler bulunduğu aktarıldı.

Microsoft, bu tür bir iş birliği ya da Tahran'ın yönlendirmesinin 2020 sonlarından itibaren "İran'ın üçüncü tarafları kendi adına siber saldırı düzenlemek için kullandığı" yönünde ortaya çıkan haberlerle bağlantılı olabileceğini açıkladı.

Lübnan merkezli bilgisayar korsanı grup Polonium'un, daha önce İran bağlantılı olduğu açıklanan grupların İsrail şirketlerine düzenledikleri siber saldırılara benzer taktikleri kullandığına işaret edildi.