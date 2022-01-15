Middle East Eye yayımladı: Seçimler için dikkat çeken analiz

15 Ocak 2022 Cumartesi, 15:50

Türkiye'de erken seçim tartışmaları ve muhalefetin bu yöndeki beklentisi devam ederken, Londra merkezli Middle East Eye, seçimler öncesinde Türkiye'deki son durumu analiz eden bir yazı kaleme aldı.

Türkiye'de yaklaşık 20 yıl sonra tablonun dramatik şekilde değiştiği vurgulanan yazıda, 2000'lerde Erdoğan'ın ekonomi politikalarına "övgüler yağdıran" ekonomistlerin bile şu anki ekonomi politikalarını "dehşet içinde" izlendiği ifade edildi.

Ekonomik krizin, Erdoğan ve AKP'nin popülaritesi üzerinde negatif bir etki yarattığı vurgulanan yazıda, MetroPoll direktörü Özer Sencar'ın görüşlerine yer verildi.

SENCAR'IN YORUMLARINA YER VERİLDİ

Sözcü'nün aktardığına göre; araştırma şirketi MetroPoll direktörü Özer Sencar, Middle East Eye’a verdiği demeçte, "AKP 19 yıldır iktidarda. Genel olarak bu kadar uzun süre yönetimde olmak yıpranmak için yeterli bir sebep" dedi. Sencar, "Ancak ekonomideki bozulma tüm toplum tarafından anlaşılmaktadır. Oy kaybında birçok faktör etkili olsa da asıl sebep ekonomideki krizdir” ifadelerini kullandı.

Sencar, muhalefetin "güçlü bir aday çıkarması halinde seçimi kazanabileceğini" de sözlerine ekledi.

YEREL SEÇİMLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Middle East Eye, CHP'nin son yerel seçimlerde kazandığı büyükşehir seçimlerine dikkat çekilirken, "CHP, son yıllarda bir dizi büyük seçim zaferi elde etmeyi başardı, hatta halkın bazı kesimlerini de etkilemeyi başardı" yorumu yapıldı.

Analizde, Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığı seçimleri boyunca kampanyalarını yürüten Ateş İlyas Başsoy'un da görüşlerine yer verildi.

"İkinci ve üçüncü kuşak göçmenler kendilerini ‘köylü’ değil ‘şehirli’ gibi hissediyorlar. Hal böyle olunca AKP ile bağları da zayıflıyor" diyen Başsoy, "CHP’nin 2019 kampanyasını ben yönettim ama belki de hiçbir etkim olmadı. Belki adayların da önemi yok. Hiçbir şey yapmasak da sosyolojik değişim belirleyici olabilir" diye konuştu.

Başsoy, şöyle devam etti:

- Her koşulda Erdoğan’ı destekleyen yüzde 30 var. Ama oylarda erime olduğu kesin. İlginç olan bu erimenin hızı değil, yavaşlığı.

- Türk lirası bir yılda yarı yarıya değer kaybetti. Ülkenin yüzde yetmişi adaletsizlikten ve yoksulluktan şikayet ediyor. Ama yüzde 30 kayıtsız şartsız itaat eden bir kesim var. Bu demek oluyor ki ikna edecek çok az insan kaldı. Erdoğan yine kazanabilir.

"KILIÇDAROĞLU, İKTİDAR İÇİN TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Middle East Eye, Sao Paulo Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde misafir öğretim üyesi olan Karabekir Akkoyunlu'nun yorumlarına da yer verdi. "Ne CHP’nin ne de seçmenlerin parti algısının kökten değiştiğini düşünmüyorum" diyen Akkoyunlu, "Olan şu ki, öncelikle parti ve lideri Kılıçdaroğlu, muhalefeti bir arada tutma konusunda ustalaşıyor ve iktidar için tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki seçimde, Kürt seçmenin rolüne de dikkat çekilen yazıda, Dicle Üniversitesi’nde hukuk profesörü olan Vahap Coşkun, gazeteye verdiği demeçte cumhurbaşkanlığı seçiminin muhalefet için "kritik" olacağını söyledi.