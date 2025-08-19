Mikrofonun açık olduğunu unuttu... Trump’ın Putin çıkışı gündem oldu!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantı öncesinde dikkat çekici bir diyaloğa imza attı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuşurken mikrofonun açık olduğunu unutan Trump'ın sözleri Washington kulislerini hareketlendirdi.

"NE KADAR ÇILGINCA GELSE DE..."

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle bir araya geldi.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldı.

Toplantı öncesi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile konuşan Trump, mikrofonun açık olduğunu unutarak, Fransız lidere, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisiyle anlaşmaya varmak istediğini' söyledi.

Trump, basına yansıyan görüntülerde şu ifadeleri kullandı:

Bence o (Vladimir Putin) bir anlaşma yapmak istiyor. Bence benimle bir anlaşma yapmak istiyor, anlıyor musun? Ne kadar çılgınca gelse de...

Trump’ın ayrıca Putin ve Zelenski ile birlikte üçlü bir görüşme düzenlenmesi fikrinden bahsettiği de duyuldu.

ABD Başkanı, daha önce de bu tür bir zirvenin gerçekleşeceğine inandığını kamuoyuna açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray’da düzenlenen kritik toplantıya Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birlikte katılan Avrupa liderleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantının gündeminde, Ukrayna’ya güvenlik garantileri verilmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının diplomatik yollarla sona erdirilmesi yer aldı. Özellikle ABD’nin, NATO’nun 5. maddesine benzer kolektif savunma garantileri sunma fikri öne çıktı; bu yaklaşım, Avrupa liderleri tarafından desteklendi

Toplantının ilerleyen dakikalarında Trump, görüşmeleri yarıda keserek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefonla aradı. ABD medyasına göre, bu görüşmenin amacı, Zelenski ile Putin arasında doğrudan bir barış görüşmesi zemini hazırlamaktı. Reuters’a göre AB temsilcileri, Trump’ın bu sürpriz telefon bağlantısı sonrasında toplantıların yeniden devam ettiğini bildirdi

Toplantı sonrasında Trump, ABD öncülüğünde bir barış zirvesi düzenlenmesi çağrısında bulundu; bu zirvede kendisi, Zelenski ve Putin’in bir araya gelmesi önerisini kamuoyu ile paylaştı. Avrupa liderleri ve Avrupa kamuoyu bu girişime temkinli yaklaşıyor; Macron başta olmak üzere birçok lider, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise bu çağrıya olumlu yanıt verdi ve "Putin ile doğrudan görüşmeye hazır olduğunu" belirtti.