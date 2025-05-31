Milletvekilinden parlamentoda görülmemiş eylem

McClure, Temsilciler Meclisi'nde elinde fotoğraf ile yaptığı konuşmada, yapay zekâ kullanarak böyle bir fotoğraf yaratmanın ne kadar kolay olduğunu gördüğünde endişelendiğini belirtti. McClure, parlamento kürsüsünden, bu görüntüyü oluşturmanın yalnızca birkaç dakikasını aldığını anlattı.

McClure, İngiltere, ABD, Çin ve Avustralya gibi ülkelerin bu alanda aldığı önlemleri örnek göstererek, Yeni Zelanda’nın da yapay zekâ teknolojilerinin kullanımıyla yaratılan sahte (deepfake) görüntülerin yasaklanmasına yönelik sıkı kurallar getirmesi gerektiğini vurguladı.





"YÜZLERCE SİTEDEN BİRİN KULLANDIM"

ACT (Tüketiciler ve Vergi Mükellefleri Derneği) partisinden milletvekili olan McClure, bu konunun önemini vurgulamak için kendisinin dijital olarak manipüle edilmiş bir çıplak fotoğrafını hazırladı.

Mecliste A3 boyutundaki çıktıyı tutarak şunları söyledi:

“Bu görüntü benim çıplak bir fotoğrafım, ama gerçek değil. Kendimin bir dizi deepfake görüntüsünü oluşturmak beş dakikadan bile az sürdü.”

McClure, bu teknolojinin ne kadar kolay erişilebilir olduğunu göstermek için, “Bunu internette kısa bir Google aramasıyla buldum,” dedi. McClure, fotoğraf veya video yükleyip ‘çıplak resim oluşturma’ işlemi yapan yüzlerce siteden birini kullandığını açıkladı.

YÜZDE 90'INDA KADINLAR HEDEF ALINIYOR

McClure, kendi deepfake görüntülerini oluşturarak bunların ne kadar gerçekçi görünebileceğini ve insanların hayatlarını nasıl mahvedebileceğini göstermek istedi. “Mağdurlar için bu durum aşağılayıcı ve yıkıcı,” diyen McClure, sözlerine şöyle devam etti:

“Parlamentoda o fotoğrafı elimde tutmak bile beni rahatsız etti, üstelik gerçekte bana ait olmadığını bildiğim halde...”

İki çocuk annesi McClure, Instagram’da da takipçilerine neden böyle bir şey yaptığını anlattı ve bu görüntülerin ne kadar ‘gerçek ve kolay’ üretilebildiğine dikkat çekmek istediğini söyledi.





Yeni Zelanda Hukuk Derneği’ne göre, çevrimiçi deepfake videolarının yüzde 95’i rızasız oluşturulmuş pornografi ve bunların yüzde 90’ında da kadınlar hedef alınıyor.

DEEP FAKE YASASI ÖNERDİ

McClure ayrıca, çevrimiçi cinsel içerikli deepfake’leri hedef alan “Deepfake Dijital Zarar ve Sömürü Yasası”nı önerdi.

Bu yasa tasarısının, mevcut intikam pornosu ve özel görüntülerle ilgili yasaları genişleterek, rızasız deepfake üreten veya paylaşanlara cezai sorumluluk getirmeyi, mağdurlara ise içeriklerin kaldırılması ve zararların giderilmesi için açık yollar sunmayı hedeflediğini belirtti.

Yeni Zelanda’da şu an için çevrimiçi zararlı içeriklerle ilgili bazı yasalar bulunsa da, bunlar deepfake meselesine özel bir düzenleme getirmiyor.