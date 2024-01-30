Milletvekilini fotoşoplamışlardı: Özür dilediler

Yayınlanma: 30.01.2024 - 15:49

Güncelleme: 30.01.2024 - 15:49

BBC Victoria Eyalet Parlamentosu Milletvekili Georgie Purcell

Avustralya'da Nine News isimli haber kanalı, kullandıkları bir görselde Victoria eyalet Milletvekili Georgie Purcell’in fotoğrafıyla oynadı. Purcell, göğüslerinin büyütüldüğü ve göbeğinin açık gösterildiğine dair oynanmış ve orijinal görselleri sosyal medya hesabında paylaşarak kıyafetinin nasıl değiştirildiğini gösterdi.

Nine News kanalı konuyla alakalı özür diledi ve suçlunun "Photoshop otomasyonu" olduğunu iddia etti.

Victoria eyalet parlamentosundaki en genç kadın olan ve Avustralya siyasetinde kadınların sık sık "cinsel obje haline getirildiğini" savunan Purcell, BBC’ye yaptığı değerlendirmede, oynanmış görseli görmesiyle birlikte parlamentoya seçildiği 2022 yılından bu yana en kötü gününü geçirdiğini söyledi.

Hayvanlara Adalet Partisi'nin 31 yaşındaki milletvekili, “Kendi evinizde, televizyonunuzda, vücudunuzun değiştirildiğini görmek kesinlikle çelişkili bir durum. Son 24 saat içinde başıma gelenler, bir erkek siyasetçinin asla ve asla başına gelmeyecek şeylerdi” diye konuştu.

Sosyal medya hesabında başka bir paylaşım daha yapan Purcell, "Önemli bir ipucu da şu ki, tüm göbeğime dövme yaptırdım" diye yazdı.

https://twitter.com/georgievpurcell/status/1752090610360824283

Diğer siyasetçiler de Purcell’e ait fotoğrafla oynanmasına tepki gösterdi.

Geçen yıl bir gazetede yayımlanan ve tartışma yaratan bir karikatürde çıplak resmedilen Victoria Başbakanı Jacinta Allan, yalnızca kamu görevinde bulunan bir kadının değil, herhangi bir kadının bu şekilde yayımlanamayacağını savundu.

Nine News’ün sahibi Hugh Nailon, "grafik hatası" olarak tanımladığı olayla ilgili Purcell'den "içtenlikle" özür dilediğini kaydetti.

Fotoğrafın görsel özelliklerine uyacak şekilde yeniden boyutlandırıldığını belirten Nailon, “Bu işlem sırasında Photoshop otomasyonu orijinaliyle tutarlı olmayan bir görüntü yarattı” dedi.

Nailon, “Bu, sahip olduğumuz yüksek editoryal standartlara uymadı” şeklinde konuştu.

Adobe: İnsan müdahalesi ve onayı gerekirdi

Photoshop'u üreten Adobe firmasının bir sözcüsü BBC'ye, “Bu görüntüde yapılacak herhangi bir değişiklik için insan müdahalesi ve onayı gerekirdi” açıklamasını yaptı.

Purcell, Nine News’ün özrünü kabul etti ancak açıklamaya şüpheyle yaklaştığını söyledi.

Bunun bir kaza bile olsa, yapay zekanın kamusal hayatta kadınlara yönelik oluşturduğu tehdidin altını çizen Purcell, haber merkezi çalışanlarının kendi bedeninin cinselleştirilmesini neden fark etmediklerini de sordu.

Purcell, “Bu internetteki rastgele bir kişi değil. Onlarca çalışanı olan bir kurum ve neyin nasıl yapılacağını çok daha iyi bilmeleri gerekir” dedi.

Daha önce hukuk fakültesini bitirebilmek için striptizci olarak çalıştığından söz eden Purcell, uzun süredir cinsiyetçi tacizlerin hedefi haline gelmiş durumda.

Purcell değiştirilen görüntüsünün bu tür tacizleri tetiklediğini de savundu.

Purcell, "Beni eleştiriyorlar, striptiz direğine geri dönmemi söylüyorlar. Sanki bunu bana karşı silah olarak kullanıyorlar" diye konuştu.

Avustralyalı kadın siyasetçiler, cinsiyetçi bir kültürle başa çıkmak zorunda olduklarını söylüyor. 2021 yılında hazırlanan bir rapora göre, federal parlamentodaki çalışanların üçte biri cinsel tacize uğradı.