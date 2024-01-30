Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması: 'Teklifi aldık, değerlendireceğiz'

Yayınlanma: 30.01.2024 - 15:15

Güncelleme: 30.01.2024 - 15:15

Hamas lideri İsmail Haniye, örgütün Paris'teki görüşmelerin ardından ateşkes teklifi aldığını söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, İsrail'in Gazze'ye saldırıları neredeyse 4 aydır sürerken Haniye, ateşkes teklifini değerlendireceğini ve bu konuda görüşmelerde bulunmak üzere Kahire'ye gideceğini belirtti.

Haniye, Hamas'ın önceliğinin İsrail'in askeri harekâtını sonlandırmak ve İsrail kuvvetlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

İSRAİL "KABUL ETTİ" İDDİASI

İsrail'in aracı ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın esir takası için önerdiği mutabakatı kabul ettiği ileri sürülmüştü.

Önerinin bugün Hamas'a da iletildiği ve Filistinli direniş grubunun cevabının beklendiği aktarılmıştı.

Tarafların öneriyi kabul etmesi halinde Hamas'ın elindeki esirlerin tamamının serbest bırakılacağı İsrail'in ise bölgeye yönelik saldırılarına aşamalı olarak ara vereceği iddia edilmişti.

Mutabakat sağlanırsa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ne kadar ara vereceğine ilişkin detay verilmezken daha önce İsrail ve uluslararası basında çıkan haberlerde bu sürenin 2 ila 4 ay arası olabileceği yazılmıştı.