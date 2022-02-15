Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısı için Brüksel'e gidecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16-17 Şubat'ta NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştirilecek toplantı dolayısıyla bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek Akar, 16-17 Şubat'ta NATO Karargahı'nda olacak.
Toplantı kapsamında düzenlenecek Nükleer Planlama Grubu, Avrupa'da Güvenlik Durumu ve Caydırıcılık-Savunma konulu oturumlar ile diğer oturumlara katılacak Akar'ın, aralarında İngiltere, Romanya, Hollanda, Letonya, Estonya ve Kuzey Makedonya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin savunma bakanları ile ikili görüşmeler yapması planlanıyor.
Bakanların gündeminde Rusya’nın Ukrayna sınırında askeri yığınağını artırması ve ittifakın bu nedenle artan gerilime karşı neler yapacağı bulunuyor.
NATO, Rusya ile gerginliğin yükselmesinden sonra son birkaç ay içinde doğudaki Baltık ülkeleri Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’da hava, deniz ve kara varlığını kuvvetlendirdi.
NİHAİ KARAR BAHAR AYLARINDA
NATO’nun Doğu Avrupa’daki varlığının uzun süreli olması planlanıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de geçen hafta ziyaret ettiği Romanya’da bir muharip birlik konuşlandırılması öngörülüyor. Ayrıca güneydoğu Avrupa’nın başka noktalarında da muharip birlik bulundurma kararı değerlendiriliyor.
Bu kararların da NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda görüşüleceği ifade ediliyor. Konuşlandırmalara ilişkin planlama, birliklerin kapsamı ve büyüklüğü gibi konularda toplantıdan bir uzlaşı çıkması, bahar aylarında da nihai kararın verilmesi bekleniyor.
COVID-19'U ATLATTI
Covid-19 testi 6 Şubat'ta pozitif çıkan Akar, yaptığı açıklamada, hafif semptomlarla geçirdiği hastalığı atlattığını bildirdi.
Akar, "Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder, sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım" dedi.
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