Milli Savunma Bakanı Akar'dan Finlandiya ve İsveç'e çağrı: Teröristlerin iadesini bekliyoruz

17 Kasım 2022 Perşembe, 10:36

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci kapsamında Türkiye ile yürütülen temasları Fin basınına değerlendirdi.

Hulusi Akar, Finlandiya ve İsveç'in Madrid'deki üçlü mutabakatta yer alan maddeleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

Akar, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusunu onaylama takviminin İsveç ve Finlandiya'ya bağlı olduğunu söyledi.

Akar, “İsveç ve Finlandiya, üçlü muhtıradaki maddeleri tam uyguladığı taktirde, Türkiye onay meselesini TBMM'ye taşımaya hazır” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE, İADELERİ BEKLİYOR”



İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Ankara ziyaretini “umut verici” ve Türkiye'ye yönelik açıklamalarını “olumlu” olduğunu belirten Akar, “Üçlü muhtıranın içinde her şey açıkça yazıyor. Türkiye, teröristlerin iadesini bekliyor” diye konuştu.

Akar, “(IŞİD ve YPG/PKK) Onlara karşı harekete geçilmesi çağrısında bulunuyoruz. Sadece İsveç değil, Finlandiya ile de çözmemiz gereken meseleler var. Onlara da sorular sorduk ve cevaplarını bekliyoruz” dedi.

Akar, Finlandiya'nın da Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gidermesi gerektiğine işaret ederek, “İsveç hükümetinin PKK'ya yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Finlandiyalı meslektaşlarımızın da benzer açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Güvenlik kaygılarımızı anlamaya açık olmalıdırlar” diye konuştu.