Milyarder oyun patronunun katili idam edildi

Çin’de, milyarder oyun girişimcisi Lin Qi’yi zehirleyerek öldürmekten suçlu bulunan Xu Yao’nun idam edildiği bildirildi.

Yoozoo Games’in kurucusu olan Lin, Netflix’in dünya çapında ses getiren “3 Body Problem” dizisinin uyarlandığı bilimkurgu serisinin haklarını elinde bulunduran şirketin başındaydı.

Xu Yao’nun idamının 21 Mayıs’ta gerçekleştiği öne sürülürken, infaz Lin’in kurucusu olduğu Yoozoo Games tarafından salı günü yapılan açıklamayla doğrulandı.

Şirket açıklamasında, “Adalet nihayet yerini buldu” ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca, “Bay Lin’i derin bir üzüntüyle anıyor, ailesine en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Onunla omuz omuza mücadele eden çalışma arkadaşları olarak, yargı sürecinin tarafsızlığı için minnettarız” denildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre Xu Yao, Lin Qi’nin kendisini şirket içindeki karar süreçlerinde geri plana itmesine öfkelendi. Xu’nun, Lin’in Netflix’le yapılan anlaşma sürecinde rol oynadığı, ancak kısa süre sonra şirket içindeki etkisinin azaltıldığı aktarıldı.

Yoozoo Games, Çinli yazar Liu Cixin’in bilimkurgu üçlemesi “Remembrance of Earth’s Past” için uyarlama haklarını elinde bulunduruyordu. Netflix’in 2024’te yayımladığı “3 Body Problem” dizisi de bu eserlerden uyarlandı.

ZEHİR, PROBİYOTİK HAP GİBİ VERİLDİ

İddialara göre Xu Yao, ölümcül maddeleri probiyotik hap gibi göstererek Lin Qi’ye verdi. Aralık 2020’de rahatsızlanan Lin hastaneye kaldırıldı. Lin, dokuz gün sonra 39 yaşında yaşamını yitirdi.

Lin’in öldüğü dönemde servetinin yaklaşık 6,8 milyar yuan olduğu belirtilmişti.

Xu Yao, 2024 yılında Lin Qi cinayetinden suçlu bulunmuştu. Mahkeme, zehirleme planını “son derece aşağılık” olarak nitelendirdi.

Soruşturma kapsamında Xu’nun yalnızca Lin’i değil, başka kişileri de zehirlediği ve bazı kişilerin bu nedenle hastalandığı belirtildi. Çin basınında yer alan haberlere göre mağdurlardan biri, infazın ardından sosyal medyada “Adalet geç de olsa sonunda gelir” paylaşımını yaptı.

Lin Qi’nin ölümü, Çin’de ve uluslararası oyun sektöründe büyük yankı uyandırdı. Lin’in kurucusu olduğu Şanghay merkezli Yoozoo Games, özellikle “Game of Thrones: Winter Is Coming” adlı strateji oyunuyla tanınıyordu.

Lin, 2018’de Xu Yao’yu bilimkurgu serisine ilişkin projeleri yönetmek üzere kurulan Three-Body Universe adlı yan şirketin başına getirmişti. Ancak 2020’de Lin’in iş süreçlerinde başka yöneticileri görevlendirmesiyle iki isim arasında anlaşmazlık yaşandığı belirtildi.

Liu Cixin’in eserlerinden uyarlanan “3 Body Problem”, 2024’te Netflix’te yayımlandıktan sonra platformun en çok izlenen yapımlarından biri haline geldi. Lin Qi’nin adı, ölümünden sonra dizinin yönetici yapımcıları arasında yer aldı.