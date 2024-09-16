Milyarderleri öldüren kazada çarpıcı bulgu! 1 ay sonra ulaşıldı...

Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:34

Güncelleme: 16.09.2024 - 11:34

Tüm dünyanın günler boyu konuştuğu esrarengiz kazada önemli bir bulguya ulaşıldığı bildirildi.

Milyarderleri taşıyan süper yat, yerel saatle sabah 05.00 sularında Palermo açıklarında kasırgaya yakalanmasının ardından alabora olmuş ve kazada yedi kişi hayatını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybedenler arasında İngiliz işadamı Mike Lynch, 18 yaşındaki kızı Hannah, Morgan Stanley bankasının başkanı Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer, Clifford Chance, avukatı Chris Morvillo, eşi Neda Morvillo ve şef Recaldo Thomas'ın olduğu doğrulandı.

Şu an itibariyle, aralarında kaptan James Cutfield'in de bulunduğu üç mürettebat, İtalyan makamları tarafından, 'kasıtsız adam öldürme' suçlamasıyla soruşturuluyor.

YENİ BULGULAR KAZAYI ÇÖZEBİLİR

Davaya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen savcı Ambrogio Cartosio, yedi kişinin ölümüne, 'kusurlu davranışların' neden olmuş olabileceğini söyledi, ancak tüm olasılıkların değerlendirildiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Reuters'a konuşan başka bir kaynak, "enkaza sabitlenmiş ve batma nedenini açıklamaya yardımcı olabilecek güvenlik kameralarına ulaştıklarını" söyledi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, İtalyan Donanması'ndan bir dalgıç ekibi, güvertenin bazı bölümleriyle birlikte sabit diskler ve bilgisayarları da içeren bir dizi video izleme ekipmanını batıktan çıkardı.

Kaynağın iddiasına göre bu kanıtlar, özel laboratuarlarda analiz edilerek verilerin kurtarılmasına çalışılacak.

GÖRÜNTÜLERDE NE VAR?

Reuters'in haberine göre, Sahil Güvenlik yetkilisi Daniele Governale, dalgıçların hiperbarik oda aracılığıyla yata 40 dakikalık birkaç dalış yaptığını söyledi.

Haberde ayrıca, Sahil Güvenlik'in uzaktan kumandalı bir araçla su altı görüntüleri çekerek enkazı kaldırma planı hazırladığı da belirtildi.

Batma gecesine ait CCTV görüntüleri, yatın fırtınaya yakalanmasının ardından, 'toplam 60 saniye içinde sulara gömülmeden' önceki bir videosunu da içeriyor.

Yolculardan Matthew Griffiths, İtalyan haber ajansı Ansa'ya demecinde şunları kaydetti:

“Rüzgar saatte 23 mil hızla eserken kaptanı uyandırdım. Herkesi uyandırması için emir verdi. Gemi yan yattı ve suya düştük. Sonra tekrar ayağa kalkmayı başardık ve kurtarabildiklerimizi kurtarmaya çalıştık. Teknenin üzerinde yürüyorduk. Kurtarabildiklerimizi kurtardık..."

MIKE LYNCH KİMDİR?

Teknoloji dünyasında adından sıklıkla söz ettiren Lynch, kendisine 1 milyar sterlin (yaklaşık 45 milyar TL) değerinde bir servet kazandıran girişimi nedeniyle 'İngiltere'nin Bill Gates'i olarak tanınıyordu.

Lynch, bu yılın Haziran ayında, yazılım şirketi Autonomy'nin 2011 yılında Hewlett-Packard'a 11 milyar dolara (373.5 milyar TL) satılmasıyla bağlantılı çok sayıda dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısına çıkmış ve jüri tarafından beraat ettirilmişti.

İşadamı 2023 yılında ABD'ye iade edilirken kefalet bedeli 79 milyon sterlin (3,5 milyar TL) olarak belirlenmişti.

Suçlu bulunması halinde yirmi yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan işadamı, suçlamalardan aklanmasının ardından 'sevinçli' olduğunu söylemiş, ancak BBC'ye "bunu şaşırtıcı serveti sayesinde başardığını" itiraf etmişti.

Lynch'in, söz konusu yatta, ABD firması Hewlett Packard'ın davacı olduğu dolandırıcılık davasında aklanmasının ardından kutlama yaptığı bildirildi.

İKİNCİ ESRARENGİZ ÖLÜM

Lynch'in ölümünü esrarengiz kılan bir başka olay da yine aynı gün gerçekleşti.

Lynch'in ABD'deki dolandırıcılık davasındaki ortağı Stephen Chamberlain, koşu yaparken kendisine bir araç çarpması sonucu İngiltere'de yaşamını yitirdi.

Chamberlain, İngiliz teknoloji baronunun sahibi olduğu Autonomy şirketinin finans başkan yardımcısı ve Autonomy'nin 2011 yılında Hewlett-Packard'a satılmasıyla ilgili görülen dolandırıcılık davasının da Lynch ile beraber ortak sanıklarındandı.

İkili, satılmadan önce şirketin değerini şişirmek için plan yaptıkları iddiasıyla dolandırıcılık ve komplo suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Aynı davadan yargılanan ve beraat eden iki ismin, neredeyse eş zamanlı olarak ölmeleri, kuşkuları da beraberinde getirdi.