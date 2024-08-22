Sicilya'daki yelkenli kazasında yeni gelişme: İngiliz milyarderin cesedine ulaşıldı!

Yayınlanma: 22.08.2024 - 13:26

Güncelleme: 22.08.2024 - 13:28

İtalyan itfaiyesi ve sahil güvenlik ekipleri, Palermo kenti yakınlarındaki Porticello kasabası açıklarında batan yelkenli tekneden 5 kişinin cansız bedenini çıkardı.

Sicilya açıklarında batan yattan çıkarılan beş cesetten birinin İngiliz milyarder Mike Lynch'e ait olduğu bildirildi.

İtalyan medyası, cesedi bulunan kişiler arasında Morgan Stanley International Yönetim Kurulu Başkanı Jonathan Bloomer, eşi Anne Elizabeth, avukatı Chris Morvillo ve Morvillo’nun eşi Nada’nın olduğunu duyurdu.

Beşinci cesedin ise İngiliz milyarder Mike Lynch'e ait olduğu belirtildi.

Lynch'in bir arkadaşı olan Brent Hoberman, Sky News'e yaptığı açıklamada 'hep bir mucize umduklarını' söyledi.

Hoberman, “Bunun pek olası olmadığını biliyorduk ama yine de umut ediyorduk. Son 12 yıl boyunca yaşadıklarını yaşaması, ismini savunması ve tam anlamıyla bir hayat yaşamaması inanılmaz derecede trajikti, şimdi ölümünün doğrulanması kesinlikle inanılmaz derecede üzücü” dedi.

NE OLMUŞTU?

Sicilya açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle Bayesian isimli lüks teknenin 19 Ağustos'ta battığı bildirildi.

Fırtınanın denizde oluşturduğu su hortumları tekneye çarpınca, geminin direğinin kırıldığı ve yatın dengesini kaybederek dalgaların altına gömüldüğü tespit edildi.

Sicilya'nın Palermo yakınlarındaki küçük bir balıkçı köyü olan Porticello'nun açıklarında arama çalışmalarına başlandı.

Geniş çaplı arama çalışmalarına dalgıç polisler, helikopterler ve deniz kuvvetleri ekipleri dahil oldu.

DAVADAKİ SANIK DA ÖLDÜ

Bir zamanlar 'İngiltere'nin Bill Gates'i olarak tanımlanan Lynch, yazılım firması Autonomy'nin ABD'li teknoloji şirketi Hewlett-Packard'a 11 milyar dolara satılmasıyla ilgili dolandırıcılık iddialarına karşı kendini savunmak için son on yılın çoğunu mahkemede geçirdi.

59 yaşındaki milyarder, bir yıldan fazla bir süre ev hapsinde yaşadıktan sonra haziran ayında San Francisco'da jüri tarafından beraat ettirildi.

Batma haberinin duyulmasından saatler sonra, bu davadaki diğer sanık Stephen Chamberlain'in Cambridgeshire'da koşarken bir arabanın çarpması sonucu öldüğü ortaya çıktı.