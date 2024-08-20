İngiltere bunu konuşuyor... Milyarderler dünyasında aynı gün iki gizemli ölüm

Yayınlanma: 20.08.2024 - 13:37

Güncelleme: 20.08.2024 - 13:37

BBC News'in yazılım firması Autonomy Corporation'ın kurucu ortağı, İngiliz girişimci Mike Lynch'in, Pazartesi sabahı erken saatlerde Sicilya açıklarında alabora olan Bayesian adlı süper yatta bulunanlar arasında olduğu bildirildi.

İngiliz bayrağı taşıyan süper yatta 22 kişi bulunuyordu, ancak altı kişinin hala kayıp olduğu kaydedildi.

Öte yandan Lynch, kendisinden haber alınamayan dört İngiliz'den biri olurken, iki Amerikalı ve bir Kanadalı da hala bulunabilmiş değil.

"İNGİLTERE'NİN BİLL GATES'İ"

Teknoloji dünyasında saygın bir girişimci olarak tanınan Lynch, kendisine 1 milyar sterlinlik bir servet kazandıran girişimi nedeniyle İngiltere'nin Bill Gates'i olarak tanınıyordu.

Lynch, bu yılın Haziran ayında, yazılım şirketi Autonomy'nin 2011 yılında Hewlett-Packard'a 11 milyar dolara satılmasıyla bağlantılı çok sayıda dolandırıcılık suçlamasından hakim karşısına çıkmış ve jüri tarafından beraat ettirilmişti.

İşadamı 2023 yılında ABD'ye iade edilirken, bir yargıç kefaletini 79 milyon sterlin (3,5 milyar TL) olarak belirlemişti.

Suçlu bulunması halinde yirmi yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan işadamı, suçlamalardan aklanmasının ardından 'sevinçli' olduğunu söylemiş, ancak BBC'ye "bunu şaşırtıcı serveti sayesinde başardığını" itiraf etmişti.

İKİNCİ ESRARENGİZ ÖLÜM

Lynch'in ölümünü esrarengiz kılan bir başka olay da yine aynı gün gerçekleşti.

Lynch'in ABD'deki dolandırıcılık davasındaki ortağı Stephen Chamberlain'e, koşu yaparken bir araç çarptı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Chamberlain, Sicilya'da kaybolan İngiliz teknoloji baronunun sahibi olduğu Autonomy şirketinin finans başkan yardımcısıydı

AYNI DAVADA SANIK OLDULAR

Daha önce de belirttiğimiz gibi Chamberlain ve Lynch, Autonomy'nin 2011 yılında Hewlett-Packard'a 11 milyar dolara satılmasıyla ilgili bir dolandırıcılık davasının ortak sanıklarıydı.

İkili, satılmadan önce şirketin değerini şişirmek için plan yaptıkları iddiasıyla dolandırıcılık ve komplo suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Chamberlain, 2012 yılında Autonomy'den ayrıldıktan sonra siber güvenlik firması Darktrace'in işletme müdürü olarak çalıştı ve League One futbol kulübü Cambridge United'da gönüllü olarak finans direktörlüğü yaptı.

Aynı davadan yargılanan ve beraat eden iki ismin, neredeyse eş zamanlı olarak ölmeleri, kuşkuları da beraberinde getirdi.