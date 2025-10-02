Milyoner iş kadınının gizemli ölümü: İntihar mı, cinayet mi?

Tayland’ın Ratchaburi eyaletinde yaşayan 64 yaşındaki iş insanı "Tunyapor" adındaki bir kadın, evinden ayrıldıktan sadece birkaç saat sonra bir kanalda ölü bulundu.

Başarılı bir gıda pazarının sahibi olan ve yaklaşık 100 milyon bahtlık (2,3 milyon sterlin) serveti olduğu belirtilen iş kadınının ölümü, bölgede büyük şaşkınlık yarattı.

Olay 28 Eylül Pazar günü meydana geldi. Sabah saatlerinde kaybolan Tunyapor’un cansız bedeni saat 11.30 sularında Mae Khlong Nehri’nde bulundu. Üzerinde sarı tişört ve yeşil-beyaz çizgili şort bulunan kadının cesedi sudan çıkarılarak morga kaldırıldı.

İlk incelemelerde darp ya da şiddet izi bulunmadı. Uzmanlara göre ölüm, bulunmasından yaklaşık yedi saat önce gerçekleşti.

Ailesi, Tunyapor’un uzun süredir uykusuzluk sorunuyla mücadele ettiğini, bu nedenle hastanede tedavi gördüğünü ve intihar eğilimi gösterdiğini ifade etti.

Doktorların ilaç ve terapi desteğine rağmen durumunun son dönemde kötüleştiği belirtildi. Aile üyeleri, olay sabahı saat 04.00 civarında evin kapısında bir ses duyduklarını ancak önemsemediklerini, ardından Tunyapor’un kaybolduğunu fark ettiklerini aktardı.

'İNTİHAR' İDDİASI

Polis, yakınlarının ifadeleri doğrultusunda intihar ihtimalini en güçlü senaryo olarak değerlendiriyor.

Ancak kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp incelemesi bekleniyor.