Milyonluk dolarlık loto krizi: Kazanan bilet dava konusu

ABD’nin Arizona eyaletinde bir benzin istasyonu çalışanı ile işvereni arasında açılan dava, son yılların en büyük loto ikramiyelerinden biri nedeniyle gündeme geldi.

Tartışmanın merkezinde, 12,8 milyon dolarlık loto bileti ve çalışanının rakamları önceden bilerek hareket edip etmediği iddiası yer alıyor.

İddiaya göre olay, 24 Kasım 2025’te Arizona’nın Scottsdale kentindeki bir Circle K benzin istasyonunda yaşandı.

Bir müşteri, tanesi 1 dolardan 85 loto bileti almak istedi. Ancak ödeme sırasında parasının yetmemesi nedeniyle yalnızca 60 bileti satın aldı; geriye kalan 25 bilet ise gişe görevlisi tarafından kenara ayrıldı.

Aynı akşam yapılan çekilişte, 12,8 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belirlendi. Kazanan biletin, satışa çıkmayan ve tezgâhın ar depoda bırakılan biletlerden biri olduğu ortaya çıktı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, benzin istasyonu çalışanı ertesi gün söz konusu biletleri bir meslektaşından satın aldı. Çalışanın 10 dolar ödeyerek biletleri aldığı ve büyük ikramiyeyi kazanan bileti kendi adıyla imzaladığı öne sürüldü.

Şirket yönetimi ise olayın ortaya çıkmasının ardından bilete ilişkin hak iddia ederek çalışan ve loto kurumu hakkında dava açtı.

ÖDÜL ASKIYA ALINDI

Arizona Loto İdaresi, dava sonuçlanana kadar 12,8 milyon dolarlık ikramiyenin ödenmesini durdurdu.

Mevzuata göre ödülün en geç 23 Mayıs’a kadar teslim edilmesi gerekiyor; aksi halde jackpotun geçersiz sayılabileceği belirtiliyor.

Circle K şirketi, satışı tamamlanmayan loto biletlerinin hukuken işletmeye ait olduğu yönündeki yönetmeliklere atıf yaparken, nihai kararın mahkeme tarafından verileceği ifade edildi.

Arizona Loto yetkilileri, olayın eyalette daha önce benzeri görülmemiş bir durum olduğunu açıkladı.

Davanın ne zaman başlayacağı ve ödeme süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.