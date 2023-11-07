Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, CIA Direktörü Burns ile görüştü

Yayınlanma: 07.11.2023 - 18:11

Güncelleme: 07.11.2023 - 18:11

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Orta Doğu turu kapsamında İsrail’deki temaslarının ardından Mısır’a geldi. Burns, başkent Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, görüşmede uluslararası ve bölgesel konular ile özellikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarının ele alındığı ifade ederek, Cumhurbaşkanı es-Sisi’nin görüşmede sivillerin korunması ve insani yardıma erişimin kolaylaştırılması için derhal ateşkes sağlanmasının gerekliliğine vurgu yaptığını belirtti.

Burns, Mısır’ın ardından Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'ü ziyaret edecek ve üst düzey siyasi ve istihbarat yetkilileriyle görüşecek.