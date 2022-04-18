Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Ürdün Kralı 2. Abdullah görüştü
İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki baskıları artarak devam ediyor. Arap ülkelerinin liderleri de son günlerde bu konular hakkında birbirleriyle görüşüyor. Son olarak da Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle görüştü.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri konuşmak için görüştüğü bildirildi. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Sisi'yi telefonla aradı.
Görüşmede, ortak öneme sahip konularda koordinasyon ve istişarelerin sürmesi noktasında mutabakata varıldı.
Görüşmede ayrıca ortak iş birliği ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yolları da değerlendirildi.
Arap ülkelerinin liderleri, son günlerde Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki baskınlar ve ihlallere ilişkin bir dizi görüşmelerde bulunuyor.
Video Haberler
- Kağıt toplayıcısı, aracını cadde ortasında ateşe verdi
- Tokat Havalimanı'na uçak inemedi
- Fatih'teki taksi denetiminde manzara yine değişmedi
- Aksaray - Adana kara yolunda ulaşıma 'kum fırtınası'
- Diyanet görevden almıştı: 'Rockçı İmam'
- Sulama kanalına düşen koyunun kurtarılması kamerada
- Motosikletini çalan hırsızın üstüne atladı
- Sarıyer'de şüpheli ölüm
- Evine dadanan hırsızlardan bıktı
- Haklarında suç duyurusunda bulunuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaşıkçı'nın nişanlısı isyan etti
- Mısır Cumhurbaşkanı ile Ürdün Kralı görüştü
- Yeni bir kara delik fotoğraflandı
- Eski futbolcu için istenen ceza belli oldu
- Babasını öldüren kadının cezası belli oldu
- Yeniden Refah Partisi'nden CHP ile ittifak açıklaması
- Başkan Maçoğlu: Tohum Bankası oluşturacağız
- Kağıt toplayıcısı, aracını cadde ortasında ateşe verdi
- İtalyan futbolcudan taraftara 'özür' mesajı
- 'NATO müttefikleri güvende değilse...'