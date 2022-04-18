Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Ürdün Kralı 2. Abdullah görüştü

18 Nisan 2022 Pazartesi, 17:47

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri konuşmak için görüştüğü bildirildi. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Sisi'yi telefonla aradı.

Görüşmede, ortak öneme sahip konularda koordinasyon ve istişarelerin sürmesi noktasında mutabakata varıldı.

Görüşmede ayrıca ortak iş birliği ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yolları da değerlendirildi.

Arap ülkelerinin liderleri, son günlerde Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki baskınlar ve ihlallere ilişkin bir dizi görüşmelerde bulunuyor.