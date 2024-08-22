Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor

Yayınlanma: 22.08.2024 - 14:55

Güncelleme: 22.08.2024 - 14:55

Dönemin Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Ankara-Kahire normalleşme süreci kapsamında Nisan ayında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini söylemişti. Sisi'nin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Bakan Fidan Ağustos ayının başında Mısır'a giderek burada göreve yeni başlayan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulat ile bir araya gelmiş ve Bakan Abdulati görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyaretinin ele alındığını belirtmişti.

Fidan ve Abdulati'nin, Cumhurbaşkanı Sisi'nin planlanan Türkiye ziyareti sırasında yapılacak ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıklarını ele aldığı açıklandı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi beklenirken Gazze başta olmak üzere iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin masaya yatırılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye-Mısır gerilimi 3 Temmuz 2013'te Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi'nin Muhammed Mursi'yi darbe ile devirmesiyle başladı. Türkiye darbeye en sert çıkan ülkelerden biri oldu. Dönemin Başbakanı Erdoğan, Sisi'yi 'katil' olmakla suçladı. AKP'nin her mitinginde o dönem kullanılan 'Rabia' işareti bu süreç içerisinde ortaya çıktı. Ancak Erdoğan 12 senenin ardından Mısır'a ziyaret düzenleyerek Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü. Sisi ile ortak basın toplantısı gerçekleştiren Erdoğan, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizi, cumhurbaşkanları seviyesine taşıdık. Değerli kardeşimi, konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara’ya beklediğimi söyledim” dedi.