Mısır'da bir kadın canlı yayında kendisini ateşe verdi

Gize Emniyet Müdürlüğü, görüntülerdeki kadının kimliğinin tespit edildiğini ve Abu Numrus Polis Merkezi bölgesinde yaşayan bir ev hanımı olduğunu açıkladı. Yetkililer ayrıca söz konusu kadının sabıka kaydının bulunduğunu belirtti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Pazar akşamı sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, kadının canlı yayın sırasında üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe verdiği görüldü.

Güvenlik kaynakları, yaralanan kadının vücudunda çeşitli yanıklar oluştuğunu ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını açıkladı.

“TAKİPÇİLERİN EMPATİSİNİ KAZANMAK İSTEDİM”

Kadının ifadesinde, kötü psikolojik durumu nedeniyle sosyal medya takipçilerinin sempatisini kazanmak amacıyla vücuduna yanıcı madde döktüğünü itiraf ettiği bildirildi.

Öte yandan güvenlik güçleri, görüntüleri yeniden paylaşarak yayılmasına neden olan hesabı da takibe aldı.

Soruşturma kapsamında videoyu yayımlayan ikinci bir kadın gözaltına alındı. Kahire’de yaşadığı belirlenen şüphelinin cep telefonunda olayın orijinal görüntülerinin bulunduğu ifade edildi.

Yetkililer, gözaltına alınan kadının ifadesinde videoyu daha fazla izlenme almak ve maddi kazanç elde etmek amacıyla kendi hesabında paylaştığını, ancak yaralı kadına yardım etmeye çalışmadığını söylediğini aktardı.