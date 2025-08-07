Mısır’da polis memurlarına ait olduğu iddia edilen müstehcen video tartışma yarattı

Mısır kamuoyu, sosyal medyada yayılan iki ayrı içerikle çalkalanıyor. İlki 1 Ağustos'ta, kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin 'zorla alıkonulduğunu' iddia ettiği ses kaydı. İkincisi ise sosyal medyada hızla yayılan ve iki polis memuruna ait olduğu öne sürülen müstehcen bir video.

Mısır İçişleri Bakanlığı, her iki olayda da iddiaları sert şekilde yalanladı ve bir zamanlar ülkede iktidarda olan Müslüman Kardeşler örgütünü, 'asılsız komplolarla istikrarı hedef almakla' suçladı.

MÜSTEHCEN VİDEO İDDİASI

Mısır’da iki polis memuruna ait olduğu iddia edilen müstehcen bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler, kamuoyunda tartışma yaratırken, İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Al Arabiya'da yer alan habere göre bakanlık, Çarşamba sabahı yaptığı yazılı açıklamada, videonun Müslüman Kardeşler’e ait bir sosyal medya sayfasında paylaşıldığını ve görüntülerdeki kişilerin polis memuru olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü.

Açıklamada, “Söz konusu video tamamen montajdır. İçişleri Bakanlığı’nda görev yapan, isimleri videoda geçen herhangi bir polis memuru bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca söz konusu iddiaların, “terör örgütünün ülkedeki istikrarı hedef alarak kamuoyunda karışıklık yaratma amacı taşıyan yalan haber yayma faaliyetlerinin bir parçası” olduğunu iddia etti.

Açıklamada, videoyu hazırlayan ve yayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı ifade edildi.

SES KAYDI

Kısa bir süre önce de sosyal medyada dolaşıma giren bir ses kaydında, kendisini polis memuru olarak tanıtan bir kişi 'zorla alıkonulduğunu' iddia etmiş ve bu durum, ülke kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

CNN Arabic'te yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı, ses kaydına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin, 'iki yıldan uzun süre önce psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle görevinden istifa ettiğini ve halen ikamet adresinde yaşadığını' öne sürdü.

Mısır İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili resmi açıklamasında, "Müslüman Kardeşler terör örgütüne ait bir sosyal medya sayfasında yayınlanan ses kaydının içeriği asılsızdır. Kayıtta geçen kişi artık polis teşkilatıyla herhangi bir bağlantıya sahip değildir" ifadelerine yer verdi.

MÜSLÜMAN KARDEŞLER ÖRGÜTÜ

Müslüman Kardeşler (El-İhvânü’l-Müslimîn), 1928 yılında Hasan el-Benna tarafından Mısır'da kuruldu. 1950’lerde hızla büyüyerek önemli bir siyasi ve toplumsal güç haline geldi.

Ancak 1954’te Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır’a yönelik suikast girişiminin ardından yasaklandı ve üyeleri ağır baskılara maruz kaldı.

1970’lerde Enver Sedat döneminde kısmen serbest bırakılan hareket, 1980'ler ve 1990'larda özellikle üniversitelerde ve sendikalarda örgütlenerek halk nezdinde yeniden güç kazandı.

2011'deki Arap Baharı ile başlayan süreçte yaşanan siyasi boşlukta, Müslüman Kardeşler iktidara geldi.

2012’de Muhammed Mursi, eski devlet başkanı Hüsnü Mübarek dönemi sonrası ülkenin ilk cumhurbaşkanı oldu.

Muhammed Mursi, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara

Ancak Mursi’nin otoriter eğilimleri, toplumu kutuplaştıran kararları ve ekonomideki başarısızlıklar nedeniyle yoğun protestolar başladı.

3 Temmuz 2013’te, Genelkurmay Başkanı Abdulfettah es-Sisi liderliğinde ordu darbe yaptı, Mursi devrildi, tutuklandı ve Müslüman Kardeşler tekrar yasaklandı.

Muhammed Mursi, 17 Haziran 2019 tarihinde mahkeme salonunda, duruşma sırasında hayatını kaybetti.

2014 sonrası binlerce üye tutuklandı veya ülkeyi terk etti.

Bu tarihten sonra örgüt Mısır’da fiilen yeraltına çekildi.