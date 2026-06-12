Mısır'lı fenomene 'erkeklere benzeme' davası

Mali Suçlar ve Kara Para Aklama Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda dosya Ekonomik Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Davanın ilk duruşmasının 23 Haziran'da görüleceği açıklandı.

NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mısır İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik birimleri, fenomenin yerini tespit ederek gözaltına aldı.

Yetkililer, Yasmin Alwan'ın sosyal medya hesaplarından yayımladığı videoların "toplumsal değerlere açıkça aykırı olduğu" ve "Mısır toplumunun geleneklerine yabancı davranışları teşvik ettiği" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını belirtti.

MİLYONLARCA İZLENMESİ VAR

Gerçek adı Yasmin Alwan olan "Big Yasmin", özellikle TikTok'ta milyonlarca izlenmeye ulaşan videolarıyla tanınıyor.

Alwan, Mısır'ın halk semtlerindeki spor salonlarında kadın ve erkeklere eğitim veren ilk kadın vücut geliştirme antrenörlerinden biri olarak biliniyor.

Fenomen, kısa saç stili, kalın ses tonuyla konuşması, bol erkek kıyafetleri giymesi ve videolarında kullandığı sokak jargonuyla sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi edinmişti. İçeriklerinde sık sık kaslarını sergilemesi de dikkat çekiyordu.

NASIL TEPKİLERE HEDEF OLDU?

Big Yasmin'in paylaşımları uzun süredir Mısır'da tartışma konusu oluyordu.

Fenomen hakkında yapılan çok sayıda şikâyette, "Mısırlı kadınların imajını zedelediği" ve "toplumun değerleriyle bağdaşmayan davranışları teşvik ettiği" öne sürüldü.

Daha önce de çeşitli suçlamalarla soruşturma açılan Yasmin Alwan, şimdi hapis cezası da dahil olmak üzere ağır yaptırımlarla karşı karşıya bulunuyor.