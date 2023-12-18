Mısır'da 'demokrasi şöleni': Sisi, yüzde 89,6 ile yeniden cumhurbaşkanı

Yayınlanma: 18.12.2023 - 16:09

Güncelleme: 18.12.2023 - 16:13

Ekonomik kriz ve Gazze Şeridi sınırındaki savaşla boğuşan Mısır’da, 3 gün boyunca devam eden oy verme işleminin ardından seçim sonuçları açıklandı.

Mısır Ulusal Seçim Kurumu, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin 3. kez iktidara geldiğini açıkladı.

Üç adaya karşı yarışan ve üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilen Sisi, oyların yüzde 89,6'sını aldı.

Seçim yarışında, Sisi’nin yanı sıra Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer yer aldı.

"DEMOKRASİYE HAZIR DEĞİLİZ"

Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi, 2018 seçimlerinde ulusal kanallara yaptığı bir açıklamada, Mübarek dönemini andıran bir ifade kullandı. Sisi, "Seçimlerde daha fazla adayın yarışmasını tercih ederdim. Ancak ülke olarak henüz buna hazır değiliz" demişti.