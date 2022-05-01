Mısır’da doğalgaz boru hattına saldırı
Mısır’ın Sina Yarımadası'nda bir doğalgaz boru hattına düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklandı.
Mısır’ın Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki bir doğalgaz boru hattına saldırı düzenlendi.
Yetkililer saldırı sonucu bölgede yangın çıktığını ancak olayda can kaybı olmadığını açıkladı. Yetkililer saldırganların Sina Yarımadası’nın kuzeyinde yer alan Bir al-Abd kasabasındaki bir boru hattının altına patlayıcı yerleştirildiğini belirtti.
Görgü tanıkları ise yangın nedeniyle bölgede alevlerin yükseldiğini ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için doğal gaz akışını durdurduğunu ifade etti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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