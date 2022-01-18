Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında korkutan patlama

18 Ocak 2022 Salı, 21:05

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'ndeki bir petrol boru hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna da sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi, kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

ALEVLERİN YERLEŞİM YERİNE SIÇRAMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, olayı duyar duymaz olay yerine intikal ettiklerini söyledi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildiğini belirten Yılmazcan, şöyle konuştu: