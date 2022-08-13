Mısır'da kabine değişikliği: 13 bakan değişti
Mısır'da 13 bakanı kapsayan kabine değişikliği yapıldı.
Mısır Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından sunulan 13 bakanlıkta yapılan değişiklikleri, bugün genel kuruldaki oturumda onayladı.
Kabinede yapılan revizyon başta Sağlık, Havacılık, Göçmenlik, Yerel Kalkınma ve Eğitim olmak üzere 13 bakanlığı kapsıyor.
Sisi, parlamentoyu, Başbakan ile görüştükten sonra kararlaştırılan kabine değişimini görüşmek üzere toplanmaya çağırarak, söz konusu değişikliğin devletin çıkarlarını ve yeteneklerini korumaya katkıda bulunan iç ve dış önemli dosyalarda hükümetin performansını artıracağını ifade etti.
Mısır Anayasası'nın 147'nci maddesi Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a danışarak ve parlamentoda mutlak çoğunluğun onayını alarak kabine değişikliği yapma hakkı tanıyor.
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