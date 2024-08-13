Mısır'dan Mescid-i Aksa çağrısı: İhlalleri engelleyin

Yayınlanma: 13.08.2024 - 16:08

Güncelleme: 13.08.2024 - 16:08

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın "iki İsrailli bakanın, İsrail milletvekilleri, yüzlerce İsrailli yerleşimci ve aşırılık yanlısıyla birlikte, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın yapması ve camiye İsrail bayrağını dikmesini kınadığı" belirtildi.

İsrailli bakan ve milletvekillerinin fanatik Yahudi bir grupla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin "sorumsuz ve provokatif bir eylem" olduğuna işaret edilen açıklamada, uluslararası hukukun ve Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünün ihlal edildiği kaydedildi.

Söz konusu baskının "Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları engellemeyi ve hassasiyetleri zedelemeyi amaçladığına" dikkat çekilen açıklamada, "Bu ihlallerle mücadelede uluslararası toplum aktif bir rol oynamalı" ifadelerine yer verildi.

Sabah saatlerinden itibaren, Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un yanı sıra fanatik Yahudiler, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2250 kadar fanatik Yahudi Aksa'ya baskına katılmıştı.

Mescid-i Aksa'da bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği görülmüştü.