Mısır'dan dikkat çeken talimat: İran hava sahasından uzak durma uyarısı!

Mısır, perşembe sabahı tüm havayollarına üç saat boyunca İran hava sahasından uzak durmaları talimatını verdi.

İHA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 20:59
Mısır'dan dikkat çeken talimat: İran hava sahasından uzak durma uyarısı!
Abone Ol google-news

Mısır havayolu şirketleri için bir güvenlik uyarısı olan 'NOTAM' yayınladı. 

Mısır, yayınladığı güvenlik uyarısında tüm havayolu şirketlerinden yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmalarını isteyerek, "Tüm Mısırlı taşıyıcı firmalar Tahran (Uçuş Bilgi Bölgesi) FIR'ı üzerinden uçmaktan kaçınacaktır. Söz konusu bölge üzerinde hiçbir uçuş planı kabul edilmeyecektir" ifadelerini kullandı. 

Güvenlik uyarısının neden yayınlandığına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Öte yandan Ürdün ise pazar günü tüm havayolu şirketlerinden 45 dakikalık ekstra yakıt bulundurmalarını istemişti.


Mısır haberleri İran haberleri uyarı haberleri hava sahası haberleri

İlgili Haberler

Washington Post'tan iddia: İran misilleme planını gözden geçiriyor olabilir

Washington Post'tan iddia: İran misilleme planını gözden geçiriyor olabilir
ABD'den İran açıklaması: Misillemenin henüz başladığına inanmıyoruz

ABD'den İran açıklaması: Misillemenin henüz başladığına inanmıyoruz
İran'dan Avrupa ülkelerine tepki: 'Tüm diplomatik kanalları engelledi'

İran'dan Avrupa ülkelerine tepki: 'Tüm diplomatik kanalları engelledi'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler