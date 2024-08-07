Mısır'dan dikkat çeken talimat: İran hava sahasından uzak durma uyarısı!
Mısır, perşembe sabahı tüm havayollarına üç saat boyunca İran hava sahasından uzak durmaları talimatını verdi.
Mısır havayolu şirketleri için bir güvenlik uyarısı olan 'NOTAM' yayınladı.
Mısır, yayınladığı güvenlik uyarısında tüm havayolu şirketlerinden yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmalarını isteyerek, "Tüm Mısırlı taşıyıcı firmalar Tahran (Uçuş Bilgi Bölgesi) FIR'ı üzerinden uçmaktan kaçınacaktır. Söz konusu bölge üzerinde hiçbir uçuş planı kabul edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.
Güvenlik uyarısının neden yayınlandığına ilişkin ayrıntı verilmedi.
Öte yandan Ürdün ise pazar günü tüm havayolu şirketlerinden 45 dakikalık ekstra yakıt bulundurmalarını istemişti.
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