Mısır'dan tahıl adımı: Ukrayna'dan sipariş ettiği 240 bin ton buğdayı iptal etti

28 Temmuz 2022 Perşembe, 13:39

Mısır, Aralık 2021'de Ukrayna'dan sipariş ettiği 240 bin ton buğdayın satın alma sözleşmelerini feshetti.

Reuters, iki Mısırlı kaynağa atıfta bulunarak, Mısır makamlarının Aralık 2021'de sipariş ettiği Ukrayna buğdayının satın alınmasına ilişkin sözleşmeler kapsamındaki birçok şirketi yükümlülüklerinden kurtardığını söyledi.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre, Mısır'ın Mal Tedarik Genel Otoritesi (GASC), sözleşmelerinde mücbir sebep hükümleri bulunmamasına rağmen, Nibulon ve Inerco şirketlerini dört parti buğdayın sevkiyatı konusundaki sözleşme yükümlülüklerinden kurtardı.

BEŞİNCİ PARTİ LİMANDA KALDI

Şirketler, Aralık 2021'de, sevkiyat maliyeti de dahil olmak üzere ton başına 346 ila 360 dolar arasında bir fiyatla dört parti buğday satın alındı.

Şirketler ayrıca, Nisan ayında bir ton buğday başına 494,3 ABD doları ödedi.

Beşinci parti, Ukrayna'nın Chernomorsk limanında kaldı, ancak liman idaresinin izniyle buğdayın sevk edilmesi bekleniyor.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Mısır'ın Ukrayna buğdayını iptal etmesinin Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Mısır'a yaptığı ziyaretle bağlantılı olmadığını, bu meselenin iki devlet arasında olduğunu söyledi.

Peskov, "Bunun Lavrov'un ziyaretiyle pek ilgisi yok, Mısır ile ilişkilerimiz var ve Rusya'dan satın aldığı buğdaylar konusunda aramızda sözleşmeler var. Mısır'ın diğer ülkelerle ilişkilerine gelince, bu onları ilgilendiriyor" dedi.

MISIR DÜNYA'NIN EN BÜYÜK BUĞDAY İTHALATÇISI

Mısır, her yıl yurt dışından satın alınan yaklaşık 11-13 milyon ton ile dünyanın en büyük buğday ithalatçısı.

Bu hacim, ülke talebinin sadece yarısını karşılarken, geri kalanı yurt içinde üretiliyor. Rusya ve Ukrayna, Mısır'ın en büyük tahıl tedarikçikleri konumunda yer alıyor.