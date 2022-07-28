Mısır'dan tahıl adımı: Ukrayna'dan sipariş ettiği 240 bin ton buğdayı iptal etti
Mısır, Ukrayna'dan sipariş ettiği tahılın satın alma sözleşmelerini feshetti.
Mısır, Aralık 2021'de Ukrayna'dan sipariş ettiği 240 bin ton buğdayın satın alma sözleşmelerini feshetti.
Reuters, iki Mısırlı kaynağa atıfta bulunarak, Mısır makamlarının Aralık 2021'de sipariş ettiği Ukrayna buğdayının satın alınmasına ilişkin sözleşmeler kapsamındaki birçok şirketi yükümlülüklerinden kurtardığını söyledi.
Reuters'a konuşan kaynaklara göre, Mısır'ın Mal Tedarik Genel Otoritesi (GASC), sözleşmelerinde mücbir sebep hükümleri bulunmamasına rağmen, Nibulon ve Inerco şirketlerini dört parti buğdayın sevkiyatı konusundaki sözleşme yükümlülüklerinden kurtardı.
BEŞİNCİ PARTİ LİMANDA KALDI
Şirketler, Aralık 2021'de, sevkiyat maliyeti de dahil olmak üzere ton başına 346 ila 360 dolar arasında bir fiyatla dört parti buğday satın alındı.
Şirketler ayrıca, Nisan ayında bir ton buğday başına 494,3 ABD doları ödedi.
Beşinci parti, Ukrayna'nın Chernomorsk limanında kaldı, ancak liman idaresinin izniyle buğdayın sevk edilmesi bekleniyor.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Mısır'ın Ukrayna buğdayını iptal etmesinin Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Mısır'a yaptığı ziyaretle bağlantılı olmadığını, bu meselenin iki devlet arasında olduğunu söyledi.
Peskov, "Bunun Lavrov'un ziyaretiyle pek ilgisi yok, Mısır ile ilişkilerimiz var ve Rusya'dan satın aldığı buğdaylar konusunda aramızda sözleşmeler var. Mısır'ın diğer ülkelerle ilişkilerine gelince, bu onları ilgilendiriyor" dedi.
MISIR DÜNYA'NIN EN BÜYÜK BUĞDAY İTHALATÇISI
Mısır, her yıl yurt dışından satın alınan yaklaşık 11-13 milyon ton ile dünyanın en büyük buğday ithalatçısı.
Bu hacim, ülke talebinin sadece yarısını karşılarken, geri kalanı yurt içinde üretiliyor. Rusya ve Ukrayna, Mısır'ın en büyük tahıl tedarikçikleri konumunda yer alıyor.
Video Haberler
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- TEM Otoyolu’nda kamyon hafriyat kamyonuna çarptı
- ‘Camiler yakıldı’ yalanı belgelendi!
- CHP'den Erdoğan'a fındık çağrısı
- 'Türkiye asgari ücrete mahkum olmuş'
- Ukrayna'dan Fenerbahçe için açıklama!
- Türkler, ABD'ye Meksika sınırından geçerken video çekti
- Biri çaldı diğeri çevreyi gözlemledi
- AKP'li başkandan silahla gövde gösterisi
- Hollanda'nın konuştuğu Türk anne
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Diploma' kararı ne anlama geliyor?
- Volkan Gültekin'in cevabı olay oldu
- 'HDP' ayrıntısı ve ikinci turun şifreleri...
- 'Basın özgürlüğü şu anda yok'
- Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı
- Diyanet, fetvasını eleştirenleri böyle hedef aldı!
- Vize kalktı; akın akın geliyorlar
- Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı!
- Cumhur İttifakı'nın oy kaybı yüzde 15'i aştı!
- Kılıçdaroğlu'nun açıklaması piyasayı hareketlendirdi