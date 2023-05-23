MİT'in Mossad operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail istihbarat servisi Mossad'a operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post, Türk basınından derlediği haberinde "İstanbul'da, Mossad hücresine operasyon düzenlendi" bilgisini yayımladı.
Jerusalem Post'un haberine göre, MİT ve İstanbul Cumhuriyet Başsavacılığı tarafından düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Hücreye yönelik soruşturma bir buçuk yıl boyunca yürütüldüğü ve İran ile ticari ilişkiler yürüten bir şirketi ve 23 kişiyi hedef aldığı iddia edildi.
Haberde ayrıca, hücrenin liderinin Selçuk Küçükkaya olduğu öne sürülürken, Küçükkaya'nın FETÖ mensubu bir kişi aracılığıyla Mossad tarafından işe alındığı öne sürüldü.
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