Modern insana dair 40 bin yıllık keşif

Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:17

Güncelleme: 22.08.2023 - 11:18

Yeni bir araştırmaya göre, Fransa'da bulunan bir kalça kemiği fosili, modern insan Homo sapiens'in erken bir soyuna ait olabilir.

Bilim insanları, fosilin, Avrupa'da genellikle yalnızca "Neandertal" olarak düşünülen bir grubun, Neandertaller ve modern insanların birlikte yaşamasından oluşmuş olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Yeni çalışmada araştırmacılar, "Châtelperronian"ın kimliğini araştırmak Paris'in yaklaşık 200 kilometre güneydoğusunda, Arcy-sur-Cure'deki Grotte du Renne mağarasına odaklandı.

Bilim insanları tarafından keşfedilen yaklaşık 2,5 santimetre genişliğindeki bebek kalça kemiği, daha önce yaklaşık 42 bin yıl öncesine tarihlenen bir tabakada bulundu.

Paleoantropologlar bu kalça kemiğini iki Neandertal bebeğinde ve 32 günümüz insan yenidoğanında bulunan aynı kemiklerle karşılaştırdı.

Fosilin, Neandertal kemiklerinden açıkça farklı olduğunu kaydeden bilim insanları, bu kalça kemiğinin günümüz modern insanlarından biraz farklı olan erken bir modern insan soyuna ait olduğunu öne sürdü.

"YENİ BİR MODERN İNSAN SOYU BULDUK"

Fransız paleoantropolog Bruno Maureille, Live Science'a verdiği demeçte, "Anatomik olarak yeni bir modern insan soyu bulduk" ifadelerini kullandı.

Maureille, kalça kemiğinin tipik Neandertal veya modern insan kemiklerinden farklı görünmesine neden olan herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini söyledi.

Maureille, bu kemiğin bulunduğu toprak tabakasının bir noktada bozulmuş olabileceğini ve bunun da Châtelperronian tabakasıyla olan ilişkisini karıştırabileceğini, ancak önceki çalışmaların bu tabakanın binlerce yıl boyunca büyük ölçüde bozulmadan kaldığını gösterdiğini belirtti.