Mogadişu’da güç mücadelesi

28 Aralık 2021 Salı, 04:00

Fermacu’nun önceki gün Başbakan Roble’yi “yolsuzluk” ve “kamu malını kötüye kullanma” gerekçesiyle açığa aldığı duyuruldu. Reuters’ın haberine göre Roble, Somali ulusal ordusu, ait bir araziyi çalmakla ve Savunma Bakanlığı soruşturmasına müdahale etmekle suçlanıyor. Başbakan Roble’nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali’nin de açığa alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı’nın bu adımına yönelik İçişleri Bakanlığı’ndan “dolaylı darbe” çıkışı yükseldi. Hükümet Sözcüsü Muhammed Muallimu ise Fermacu’nun hamlesinin anayasaya uygun olmadığını, “Başbakan’ın görevine devam edeceğini” söyledi. Yerel basına yansıyan haberlere göre Roble, orduya, hükümetin emirlerine uyması çağrısı yaptı.

TERMİNAL KAPATILDI

Birleşmiş Milletler Somali Yardım Misyonu (UNSOM), başkent Mogadişu’da bulunan havalimanı terminalini, hükümetin yasadışı seyahat edildiğine dair ithamları nedeniyle kapattığını açıkladı. Ülkede meclis ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor. Meclisin, “Halk Meclisi” olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali’deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından dört yıllığına seçiliyor. Meclisin üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseyleri tarafından belirleniyor. Seçilen meclis üyeleri hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor. Somali’de Halk Meclisi seçimleri 16 Kasım’da başlamıştı. Muhalif cumhurbaşkanı adayları ise ülkede süren meclis seçimlerinin şeffaflıktan yoksun olduğunu belirterek 1 Aralık’ta boykot kararı aldıklarını duyurmuştu.

İlk olarak geçen nisanda Fermacu’nun dört yıllık görev süresini iki yıl daha uzatmasıyla karşı karşıya gelen Cumhurbaşkanı ve Başbakan, birbirlerini karşılıklı olarak seçimi geciktirmekle suçlamıştı. Seçim takvimindeki gecikmeden ötürü şiddet olaylarının görüldüğü ülkede, süreci Başbakan ?Roble’nin devralmasıyla tansiyon düşmüştü. Ancak Roble ve Fermacu arasında yetki tartışmaları başlamıştı. Köktendinci Eşşebab örgütünün saldırılarının yer yer sürdüğü Somali’de Türkiye’nin askeri üssü de bulunuyor.