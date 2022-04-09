Moğolistan'ı kum fırtınası vurdu
Moğolistan genelinde etkisini gösteren kum fırtınası, gökyüzünün rengini sarıya çevirdi.
Moğolistan'ın genelinde kum fırtınası etkili oldu.
Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Kurumu tarafından yapılan açıklamada, güneydeki Umnugovi ve Dundgovi ili, batıdaki Govi-Altay ve Bayankhongor ili, başkent Ulan Batur, Uvurhangay, Tuv ili gibi merkezi bölgelerin yanı sıra doğudaki Hentiy ve Sühbatur ilinin kum fırtınasından etkilendiği bildirildi.
Önümüzdeki günlerde etkisinin devam etmesinin beklendiği belirtilirken, başta göçebe çobanlar olmak üzere halka afetlere karşı önlem almaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Mart 2021'de Moğolistan'da şiddetli rüzgarlar ve şiddetli kum fırtınaları nedeniyle 10 kişi hayatını kaybederken, binlerce hayvan telef olmuştu.
Video Haberler
- F.Bahçe'de seçimi Uğur Dündar kazandı!
- Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
- İkinci el otomobil pazarında tercihler değişti
- Çiftçi, 'Biz kendi kendimize bu hale düşmedik'
- 'Gölümüz kurtulsun' diyordu, işgalci çıktı
- Tencere alana Bodrum'da arsa: 1995'ten beri bekliyor
- Moğolistan'ı kum fırtınası vurdu
- 'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar'
- Kastamonu’da çöken yol trafiğe kapatıldı
- Girgin: Kimin malını kime satıyorsunuz?
En Çok Okunan Haberler
- Dava seçim takviminin işlemesine engel olmaz
- Formula 1 Avustralya GP Başladı! Bu hafta yarış programı
- Tarçın kullanımının faydaları ve önemi
- Tesla, Tüm Dünyada Çok Satan Otomobiline Yine Zam Yaptı
- Nakliyat-İş'ten 1 Mayıs’ta Taksim çağrısı
- Uzmanından ramazanda sağlıklı beslenme önerileri
- 'Susuzluğu gidermek için gazlı içecek tüketmeyin'
- Geleceğin mesleği: 'Influencerlık'
- Agatha Christie’nin kayıp on bir günü!
- Haftanın güncel çocuk kitapları...