Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: Romanya ile birleşme yönünde oy veririm

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, olası bir referandumda komşu ülke Romanya ile birleşme yönünde oy kullanacağını söyledi.

Sandu, bu adımın Rusya’nın baskısına karşı Moldova’nın “kırılgan demokrasisini” korumaya yardımcı olabileceğini savundu.

Sandu’nun açıklamaları, İngiltere’de yayımlanan “The Rest is Politics” adlı podcast programına verdiği röportajda gündeme geldi.

Sandu, röportajda, “Eğer bir referandum olursa Romanya ile birleşme yönünde oy veririm” dedi.

Dünyadaki gelişmelere işaret eden Sandu, “Moldova gibi küçük bir ülkenin demokrasi olarak, egemen bir ülke olarak ayakta kalması ve Rusya’ya direnmesi giderek zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.

AB yanlısı iktidar partisi geçen yıl eylülde yeniden seçim kazanarak görev süresini uzatırken, Sandu yönetimi Rusya’yı Moldova siyasetine müdahale etmekle suçlamayı sürdürüyor.

Yaklaşık 2,4 milyon nüfuslu Moldova’da Romence konuşan çoğunluğun yanında Rusça konuşan bir azınlık da bulunuyor.

ANKETLER: DESTEK ÜÇTE BİR SEVİYESİNDE

Sandu, Romanya ile birleşme fikrinin ülkede çoğunluk tarafından desteklenmediğini de kabul etti. Son kamuoyu yoklamalarına göre Moldovalıların yalnızca yaklaşık üçte biri birleşmeyi destekliyor.

Öte yandan yaklaşık 1,5 milyon Moldovalının Romanya vatandaşlığına sahip olduğu belirtiliyor.

Sandu, birleşme fikrine mesafeli olan toplumsal tabloya rağmen, Moldova’nın Avrupa Birliği’ne entegrasyonunu “daha gerçekçi bir hedef” olarak tanımladı.

Moldova hükümeti, 2030’a kadar AB’ye katılmayı hedefliyor.

Ancak bu süreçte, Rusya’nın etkisi ve ülke içindeki muhalefet nedeniyle zorlu reformların gündeme gelmesi bekleniyor.

TARİHSEL ARKA PLAN

Moldova, iki dünya savaşı arasındaki dönemde Romanya’nın parçasıydı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği tarafından ilhak edilen ülke, Sovyetler’in dağılmasıyla 1991’de bağımsızlığını kazandı.

Moldova aynı zamanda Ukrayna ile de komşu konumda bulunuyor.