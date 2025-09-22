Moldova’da seçim öncesi Rusya krizi: 250 baskın, 100’den fazla gözaltı

Moldova polisi, 28 Eylül’de yapılacak kritik parlamento seçimleri öncesi “Rusya destekli istikrarsızlaştırma girişimleri” kapsamında ülke genelinde geniş çaplı operasyonlar düzenledi.

Ulusal polis, güvenlik güçleriyle birlikte 250 adrese baskın yapıldığını ve 100’den fazla kişinin soruşturma kapsamında olduğunu açıkladı.

Polisten yapılan açıklamada, baskınların “Rusya’dan yönlendirilen ve suç unsurları aracılığıyla organize edilen kitlesel ayaklanma ve istikrarsızlaştırma hazırlıklarına” ilişkin açılan dava çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

28 Eylül’deki seçimlerin, Moldova’nın Avrupa Birliği üyelik süreci için belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Maia Sandu, oylamayı ülke tarihinin “en önemli seçimi” olarak nitelendirerek, Moskova’nın sürece müdahale ederek Moldova’yı kendi etkisi altında tutmak istediğini vurgulamıştı.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Seçimlerde iktidardaki Avrupa yanlısı Dayanışma ve Eylem Partisi’ne (PAS) rakip olması beklenen Rusya yanlısı Vatansever Blok’un eş lideri ve eski Cumhurbaşkanı Igor Dodon, operasyonları “halkı korkutma girişimi” olarak nitelendirdi.

Dodon, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “PAS rejimi bizi susturmak istiyor” dedi.

Geçen ay ABD ve AB tarafından “Rusya’nın ajanı” olmakla suçlanan firari iş insanı Ilan Shor, Moldovalılara hükümet karşıtı protestolara katılmaları için aylık 3 bin dolar vaat etmişti.

Moskova ise Moldova’nın iç işlerine karıştığı yönündeki suçlamaları reddediyor.