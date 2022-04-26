Moldova: Saldırılar gerilimi artırma girişimleridir

26 Nisan 2022 Salı, 18:02

Moldova'da tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester'de dün ve bugün meydana gelen saldırılar, Kişinev yönetimini alarma geçirdi. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Transdinyester'de yaşanan saldırıların gerilimi artırma girişimi olduğunu dile getirdi.

'SALDIRILAR GERİLİMİ ARTIRMA GİRİŞİMLERİ'

Maia Sandu, Transdinyester'deki olayları ihtiyatla takip ettiğini belirterek, "Son 24 saat içinde Transdinyester bölgesinde yaşananlar, gerilimin tırmanmasıdır. Birkaç haftadır bölgede, okullarda ve sağlık kurumlarında çok sayıda bomba ihbarı yapıldığını hatırlatmak isterim. Bunu, dün Transdinyester Devlet Güvenlik Bakanlığı'nda meydana gelen patlamalar, Tiraspol havaalanındaki olay ve Maiac'taki radyo direğindeki patlama izledi" dedi.

Sandu, saldırıların gerilimi artırma girişimi olduğunu söyleyerek, "Bu, Transdinyester bölgesini savunmasız hale getirmekte ve Moldova için risk oluşturmaktadır. Moldova'yı ülkenin barışını tehdit edebilecek eylemlere dahil etmeye yönelik her türlü provokasyonu veya girişimi kınıyoruz" diye konuştu.

'TRANSDİNYESTER MOLDOVA'YA AİT'

Maia Sandu, saldırıların, Moldova yönetiminin fiili kontrolü altındaki bölgelerde yaşanmadığını vurgulayarak, "Bu bölge (Transdinyester) Moldova'ya ait ve orada vatandaşlarımızın yaşadığı bir bölgede yaşanıyor. Önceliğimiz barış ve halkın korunmasıdır" dedi.

Sandu ayrıca, Moldova'nın, Transdinyester bölgesini bloke etmeyi planlamadığını, bölgedeki anlaşmazlığı diplomatik kanallar aracılığıyla barışçıl bir şekilde çözmek için çalışacaklarını kaydetti.