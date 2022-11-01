Moldova'dan enerji krizi uyarısı: Kışın gazsız ve elektriksiz kalabiliriz

01 Kasım 2022 Salı, 17:15

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ülkesindeki enerji kriz,ine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maia Sandu, Moldova'nın, ciddi bir enerji krizi yaşadığını ve kışın doğal gaz ve elektriksiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Sandu, "Büyük bir enerji krizi yaşıyoruz ve bu kış gazsız ve elektriksiz kalabiliriz. Moldovalı tüketiciler için gaz tarifesi son bir yılda altı kat artmıştır ve Romanya'dakinden iki kat daha yüksektir" diye konuştu.

Gazprom'un gaz tedarik hacmini yarıya indirdiğini belirten Sanud, Transdinyester ve Ukrayna'dan elektrik tedarikinin de durduğunu dile getirdi.

Sandu, "Tasarruf etmek için ciddi çaba sarf etmemize ve Kişinev hükümetinin düşük gelirli insanlara yardım etmeye çalışmasına rağmen, bir ailenin fatura maliyeti gelirinin %70-75'ine ulaştı. Bu enerji kırılganlığı siyasi şantaja ve demokrasiye, iç ve dış politikaya müdahaleye yol açıyor" dedi.

Moldova, yükselen enerji fiyatları nedeniyle bir enerji krizi yaşıyor. Moldova makamları Transdinyester'e doğal gaz arzını azaltmaya karar verdi.