Moldova'dan Rus ajanlarına karşı önlem: Yoğun mücadele başlattık
Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu, ülkede çok sayıda olduğu iddia edilen "Rus casusları" bulmak için yoğun mücadele başlattıklarını duyurdu.
Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Igor Grosu, Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi'nin ülkede çok sayıda olduğu iddia edilen "Rus casuslar"a karşı mücadele etmek için ek yetkiler alacağını söyledi.
Grosu, "Enformasyon ve Güvenlik Servisi yasasının yeni bir versiyonu bugünlerde tescil edilecek ve bu da Servise 'ajanura' ile, ülkenin hem burada hem de Nistru'nun sol kıyısında dolu olduğu Rus casuslarla mücadele etmek için ek ve yeni yetkiler sağlayacak" dedi.
Grosu, parlamentodaki Sosyalist Parti milletvekillerinin Rusya'nın, Ukrayna'daki eylemlerini kınamayı reddetmelerinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, "Moldova'nın zararına olacak şekilde diğer ülkelerin çıkarları doğrultusunda hareket ederek anavatana ihanet edilmesiyle başa çıkacak mevzuat değişiklikleri önereceğiz. Bunu yapacağız" dedi.
Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi Başkanı Alexandru Mustyatea, yetkilerin genişletilmesi için parlamentoya bir yasa paketi sunacağını söylemişti.
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