Moldova'dan Rusya'ya mesaj: Ülkemizi korumaya hazırız

17 Ekim 2022 Pazartesi, 16:39

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maia Sandu, Rusya'nın Moldova'ya olası bir saldırı durumunda ülkesinin egemenlik haklarını ve bağımsızlığını korumak için savaşmaya "hazır" olduklarını duyurdu.

Vatandaşlarının güvenliğinin bir öncelik olduğunu belirten Sandu, "Ukrayna'daki savaşın ilk haftalarından beri ortaklarımızdan savunma yeteneklerimizi pekiştirmemize yardım etmelerini istiyoruz" dedi.

Sandu, "Rusya'nın, Moldova'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etme riskiyle karşı karşıya kalmadan umarım bu hedefimize ulaşırız" dedi.

Devlet yetkililerin savunma sektörünü güçlendirmek için ortak ve dost ülkelerle görüştüklerine dikkat çeken Sandu, henüz bu alanda ayrıntıları açıklamaya hazır olmadıklarını söyledi.

"İSTİHBARAT SERVİSLERİ RUS VATANDAŞLARI KONTROL EDİYOR"

Sandu, Moldova özel istihbarat servislerinin güvenlik önlemi gereği ülkeye gelen tüm Rus vatandaşlarını dikkatle kontrol ettiğini ifade etti.

Sandu, "Bugün güvenlik riskleri her zamankinden daha yüksek, yetkililerimiz kötü niyetli ve istikrarı bozmak isteyen kişilerin ülkeye girmemesini sağlayan bir tedbir uyguluyor. Rus vatandaşları için güvenliğimizi sağlayan özel mekanizmalar var" diye konuştu.

24 Şubat'ta Moldova Parlamentosu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle olağanüstü hal ilan etmişti.