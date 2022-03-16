Molotof kokteyli: İlk nerede kullanıldı, adını kimden alıyor?

16 Mart 2022 Çarşamba, 14:08

Getty Images Molotof kokteyli ev yapımı bir silah

Ukrayna'da binlerce sivil, Rusya'nın işgali sonrası askerlere destek olmak ve ülkelerini korumak için sokaklara çıktı. Kiev yönetimi halka silahlanma çağrısı yaptı.

Ukrayna'da yetkililer şehirlerini savunmak isteyenlere silah veriyor ve molotof kokteyli hazırlamayı öğretiyor.

Reuters Ukrayna'da halk direnişe katılmaya karar verdi, yetkililer insanlara molotof kokteyli hazırlamayı ve kullanmayı öğretiyor

Molotof kokteyli, el yapımı yapımı bir patlayıcı. Bir şişenin içerisine yakıcı madde doldurup ağzına bez tıkanarak hazırlanıyor. Hazılık süreci sonrası yakılıyor ve fırlatılıyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden molotof kokteylinin Rus askeri araçlara karşı nasıl kullanılabileceğinin talimatlarını paylaştı.

MOLOTOF KOKTEYLİ İSMİNİ NEREDEN ALIYOR?

Molotof kokteylinin ilginç bir tarihi var.

Kolayca hazırlanan bu patlayıcı, ilk kez 1936-1939 yılları arasında İspanya İç Savaşı'nda kullanıldı.

Ancak adını, 1939-1949 ve 1953-1956 yılları arasında Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı olan Vyaçeslav Mihayloviç Molotov'dan alıyor.

Getty Images Molotov, Sovyetler Birliği 1939'da Finlandiya'yı işgal ettiğinde dışişleri bakanıydı ve ismi doğrudan bu çatışma ile anılmaya başlandı

Molotov, 1890'da Sovyetsk, Kirov Oblastı şehrinde doğdu. Orta sınıf bir aileden geliyordu.

1906 yılında Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin (RSDİP) Bolşevik fraksiyonuna katıldı.

Bolşevikler, 1917 yılında Çarlık rejiminin yıkılmasına neden olan devrimin ardından Moskova'yı ele geçirerek Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ni kurdu.

Molotov, parti içinde hızla yükseldi ve iki dönem Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

MOLOTOV-RİBBENTROP PAKTI

Molotov, 1939'da Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan "Saldırmazlık Paktı", diğer adıyla Molotov-Ribbentrop Paktı'yla tanınıyor.

İki taraf arasında imzalanan bu paktın içinde Nazi yönetiminin 1945'teki yenilgisine kadar gizli kalan bir protokol vardı.

Bu protokol, Almanya'nın Polonya'yı işgalinin ardından iki tarafın Doğu Avrupa, Baltık ülkeleri ve Finlandiya'yı etki alanlarına almalarını öngörüyordu.

Getty Images 1939'da The Washington Star gazetesinde Hitler ve Stalin arasındaki anlaşmayı resmeden bir karikatür

1 Eylül 1939'da Almanya, Sovyetler Birliği ile anlaşma içinde olduğunu bilerek Polonya'yı işgal etti. İngiltere ve Fransa, bunu üzerine Almanya'ya savaş ilan etti ve İkinci Dünya Savaşı başladı. Birkaç gün sonya Sovetler Birliği de Polonya'ya askerî harekât düzenledi.

Kasım ayında Sovyetler Finlandiya'yı istila etti ve "Kış Savaşı" diye anılan savaş başladı.

Molotof kokteyli ise bu savaş sırasında ortaya çıktı.

'KIŞ SAVAŞI' VE EV YAPIMI BOMBALAR

Savaş döneminde Dışişleri Bakanı olan Molotov, Sovyet radyosunda Birliği'in Finlandiya'yı bombalamadığını, aksine açlık çeken Finlandiyalılara uçaklarla yiyecek gönderdiğini savundu.

Finlandiyalılar bunun üzerine Sovyetlerin ülkelerine karşı kullandığı misket bombasına "Molotov'un ekmek sepeti" lakabını taktılar.

Getty Images Ukraynalılar bir araya gelip molotof kokteyli hazırlıyor

Bu ev yapımı bombaya aynı alaycı tavırla "ekmeğin" yanındaki "içecek" olması nedeniyle "molotof" ismi verildi.

Molotof kokteylleri, Finlandiyalılar tarafından Sovyet ordusunun zırhlı araçlarına karşı kullanıldı.

İsmi "Kış Savaşı" döneminde takılmış olsa da, kolayca hazırlanan bu patlayıcı, ilk kez 1936-1939 yılları arasında İspanya İç Savaşı'nda kullanıldı.

Molotof kokteyli şimdi de Ukraynalı halkın Rus birliklerine karşı direnişi ile tekrar gündemde.