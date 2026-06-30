Monaco’da bombalı saldırı: Hedef Ukrayna doğumlu iş insanı mıydı?

Lüks yaşamı, kumarhanesi ve yat limanlarıyla bilinen Monako’da pazartesi akşamı patlama meydana geldi. Olayın ardından Monako ve komşu Fransa’da saldırının şüphelisini yakalamak için geniş çaplı arama başlatıldı.

Monako Devlet Bakanı Christophe Mirmand, şüphelinin Fransa’ya kaçmış olabileceğini söyledi. Monako’nun bir tarafının deniz, diğer tarafının Fransa ile çevrili olması ve iki ülke arasında sınır kontrolü bulunmaması nedeniyle arama çalışmalarının Fransa ile koordineli yürütüldüğü belirtildi.

Patlamada yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Mirmand, yaralılardan bir kadının durumunun daha ağır olduğunu belirtti. Yerel basın, patlamada kadının ağır şekilde yaralandığını aktardı.

Mirmand, diğer yaralıların da sağlık durumuna göre Nice ya da Marsilya’daki hastanelerde tedavi altına alınabileceğini söyledi.

HEDEF UKRAYNA DOĞUMLU İŞ İNSANI MIYDI?

Fransız ve Ukrayna basını, saldırının hedefinde Ukrayna’nın Dnipro kentinde daha önce emlak sektöründe faaliyet gösteren Vadym Yermolaiev’in bulunduğunu yazdı.

Yermolaiev’in birkaç yıl önce Ukrayna’dan ayrıldığı, Ukrayna vatandaşlığından çıktığı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı olduğu belirtildi. Ukrayna makamlarının, Yermolaiev’i Aralık 2023’te yaptırım listesine aldığı; Ukrayna basınının ise bu kararın, Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da iş yaptığı iddialarıyla bağlantılı olduğunu aktardığı kaydedildi.

Yermolaiev, 2024’te Ukrayna medyasına verdiği röportajda Kırım’da herhangi bir işletmeye sahip olduğu veya böyle bir işletmeyi yönettiği iddialarını reddetmişti.

Monako Devlet Bakanı Mirmand, Yermolaiev’in saldırının hedefi olup olmadığına ilişkin iddiaları doğrulamadı ya da yalanlamadı. Yerel makamlar da yaralıların kimlikleri ve soruşturmanın ayrıntıları hakkında bilgi vermekten kaçındı.

Monako Prensi Albert ise saldırıyı “iğrenç bir eylem” olarak nitelendirdi. Prens Albert, olayın Monako’da büyük bir şok yarattığını belirterek Fransız makamlarıyla yakın iş birliği içinde hareket ettiklerini söyledi.

GÜVENLİK KAMERALARINDA ŞÜPHELİ GÖRÜNTÜSÜ

Fransız basını, güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin patlamadan kısa süre önce bir konut binasının girişine sırt çantası bıraktığının görüldüğünü aktardı.

Monako basını da şüpheli olduğu belirtilen kişinin güvenlik kamerası görüntüsünü yayımladı. BFM TV ise Monako Başsavcılığına dayandırdığı haberinde patlayıcı düzeneği “paket bomba” olarak tanımladı.

Soruşturma kapsamında şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.