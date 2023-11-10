Monica Bellucci'ye Selanik'te onur ödülü

Ünlü oyuncu Monica Bellucci, Yunanistan'da 64'üncü Selanik Uluslararası Film Festivali kapsamında Altın İskender Onur Ödülü aldı.

AA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 10:53
Monica Bellucci'ye Selanik'te onur ödülü
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İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Yunanistan'daki 64. Selanik Uluslararası Film Festivali'ne katıldı. Bellucci'ye, Yunanistan'daki 64'üncü Selanik Uluslararası Film Festivali'nde sinemaya yaptığı katkılardan dolayı Altın İskender Onur Ödülü verildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, Belluci, Selanik'teki Olympion Sineması'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, 2019'da tiyatroda yorumladığı Yunan soprano Maria Callas'a verdiği ilham için minnettar olduğunu ifade etti. Oyuncu, "Bu ödülü almaktan büyük onur duydum, çok minnettarım ve çok duygulandım" dedi.

Törenin ardından Giuseppe Tornatore'nin yönettiği, Belluci'nin başrolünde yer aldığı "Malena" filmi gösterildi.


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